Тищенко виграв гонку переслідування на чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті України у Буковелі відбулася чоловіча гонка переслідування.
Артем Тищенко стартував в переслідуванні першим, а остаточно втекти від конкурентів йому вдалося після стрільби стоячи.
Підсумкова перевага Тищенко над найближчим переслідувачем склала майже цілу хвилину.
Перемога в переслідуванні стала для Тищенка ідеальним подарунком на 27-й День народження.
Автором головного прориву персьюту став Руслан Бригадир, який з шостого місця зумів дістатися до бронзової медалі.
Чемпіонат України
Чоловіки
Гонка переслідування
22 грудня
1. Артем Тищенко 37:43,0
2. Тарас Лесюк +57,0
3. Руслан Бригадир +1:56,0
Раніше повідомлялося, що у жінок спринт на чемпіонаті України в Буковелі виграла Ірина Петренко.