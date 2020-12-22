Тищенко виграв гонку переслідування на чемпіонаті України

Біатлоніст виграв змагання у свій День народження

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті України у Буковелі відбулася чоловіча гонка переслідування.

Артем Тищенко стартував в переслідуванні першим, а остаточно втекти від конкурентів йому вдалося після стрільби стоячи.

Підсумкова перевага Тищенко над найближчим переслідувачем склала майже цілу хвилину.

Перемога в переслідуванні стала для Тищенка ідеальним подарунком на 27-й День народження.

Автором головного прориву персьюту став Руслан Бригадир, який з шостого місця зумів дістатися до бронзової медалі.

Чемпіонат України

Чоловіки

Гонка переслідування

22 грудня

1. Артем Тищенко 37:43,0

2. Тарас Лесюк +57,0

3. Руслан Бригадир +1:56,0

Раніше повідомлялося, що у жінок спринт на чемпіонаті України в Буковелі виграла Ірина Петренко.