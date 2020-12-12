Підгрушна: Хотілося вищу позицію, ніж сьоме місце

Джерело - biathlon.com.uа.
Капітан збірної України Олена Підгрушна оцінила результат естафети на Кубку світу.
Про це розповіла сам біатлоністка.
"Якщо чесно, звичайно, хотілося більш високу позицію, ніж сьоме місце. Я розчарована, що не змогла встояти на фініші. Добре, що у мене був день відпочинку, оскільки я важко переношу акліматизацію на такій висоті, вчора був би поганий результат.
Сьогодні мені вдалося бути більш-менш в оптимальному стані і боротися з найсильнішими. На жаль, трохи не вистачило. Шкода", - розповіла Підгрушна.
Нагадаємо, українки посіли сьоме місце в естафеті на Кубку світу.