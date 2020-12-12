Підгрушна: Хотілося вищу позицію, ніж сьоме місце

Капітан збірної України Олена Підгрушна оцінила результат естафети на Кубку світу.

Про це розповіла сам біатлоністка.

"Якщо чесно, звичайно, хотілося більш високу позицію, ніж сьоме місце. Я розчарована, що не змогла встояти на фініші. Добре, що у мене був день відпочинку, оскільки я важко переношу акліматизацію на такій висоті, вчора був би поганий результат.

Сьогодні мені вдалося бути більш-менш в оптимальному стані і боротися з найсильнішими. На жаль, трохи не вистачило. Шкода", - розповіла Підгрушна.