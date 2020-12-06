 Санітра: На наступній естафеті можемо спробувати інший склад | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо у меншості перемогло Маріуполь в УПЛ
Вчора 21:25 5772 2
Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:51 146
Спенс переміг Гарсію і захистив титули WBC і IBF
Сьогодні 10:24 468
Жеребкування кваліфікації чемпіонату світу-2022: онлайн трансляція
Сьогодні 10:08 662
Долідзе здобув другу перемогу в UFC
Сьогодні 08:26 346
Шахтар – Минай 5:1. Відео голів
Вчора 19:37 938
Шахтар знищив Минай у 12 турі УПЛ
Вчора 18:51 1023
Збірна України у ТОП-5 естафети на Кубку світу
Вчора 17:31 1079
Арум: Пулєв нокаутує Джошуа
Вчора 16:14 3113
ФК Львів та Інгулець не визначили сильнішого в 12 турі УПЛ
Вчора 15:53 435
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:52 Біатлон Санітра: На наступній естафеті можемо спробувати інший склад 73
12:40 Футбол Маркевич: Поки я в Маріуполі, нікому не буде привілеїв - ні Динамо, ні Шахтарю 205
12:26 Футбол Манчестер Сіті – Фулгем 2:0. Огляд матчу 285
12:10 Футбол Тете у ТОП-10 найдорожчих бразильців віком до 21 року 339
11:51 Футбол Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляція 146
11:38 Бокс Шелестюк хоче провести поєдинок зі Спенсом 384
11:25 Футбол Челсі - Лідс 3:1. Огляд матчу 438
11:13 Футбол Дніпро-1 цікавиться Нурієвим 464
10:53 Футбол Луческу пояснив чому Гармаш покинув поле після вилучення Нещерета 1008
10:40 Футбол Севілья - Реал Мадрид 0:1. Огляд матчу 614
10:24 Бокс Спенс переміг Гарсію і захистив титули WBC і IBF 468
10:08 Футбол Жеребкування кваліфікації чемпіонату світу-2022: онлайн трансляція 662
09:52 Футбол Брюгге з Соболем переміг Сент-Трюйден Філіппова та очолив чемпіонат Бельгії 667
09:40 Футбол Кадіс - Барселона 2:1. Огляд матчу 1114
09:28 Футбол Тоттенгем та МЮ готові поборотися із Баварією за Закарію 670
09:10 Кіберспорт EBC Dnipro знищив Odessa Gaming в чемпіонаті України 653
08:52 Футбол Мбаппе забив 100-й гол за ПСЖ 844
08:38 Хокей Сокіл - Кременчук 3:2 ОТ. Огляд матчу 1018
08:26 ММА Долідзе здобув другу перемогу в UFC 346
08:11 Футбол Вест Гем - Манчестер Юнайтед 1:3. Огляд матчу 982
5 Грудня 2020
23:59 Футбол Барселона несподівано поступилася Кадісу у Ла-Лізі 1958
23:56 Футбол ПСЖ розібрався з Монпельє у Лізі 1 1682
23:54 Футбол Челсі переміг Лідс у 11 турі АПЛ 1695
23:40 Футбол Інтер обіграв Болонью у 10 турі Серії А 1666
23:28 Біатлон Санітра назвав склад на чоловічу естафету у Контіолахті 1965

Санітра: На наступній естафеті можемо спробувати інший склад

Сьогодні 12:52 73 0
Головний тренер збірної України задоволений жіночою естафетою
Санітра: На наступній естафеті можемо спробувати інший склад
#Санітра, #Збірна України

Джерело - biathlon.com.ua.

Головний тренера збірної України з біатлону Юрай Санітра задоволений виступом жіночої команди на естафеті.

Про це він розповів порталу biathlon.com.ua.

"100% задоволений естафетою. Видно, що треба нам працювати ще, щоб могли вже задивлятися на позицію на подіумі. Але є потенціал", - заявив тренер.

  Актуально: Санітра назвав склад на чоловічу естафету у Контіолахті

"Плюс в цій команді маємо ще спортсменок, в тому числі які готуються окремо: Настя Меркушина, Юлія Джима, Катя Бех. Тому подивимося, хто як буде готовий, і, може бути, вже в Гохфільцені спробуємо інший склад", - сказав Санітра.

Нагадаємо, збірна України у ТОП-5 естафети на Кубку світу.

Коментарі ()