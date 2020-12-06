Санітра: На наступній естафеті можемо спробувати інший склад

Головний тренер збірної України задоволений жіночою естафетою

Головний тренера збірної України з біатлону Юрай Санітра задоволений виступом жіночої команди на естафеті.

Про це він розповів порталу biathlon.com.ua.

"100% задоволений естафетою. Видно, що треба нам працювати ще, щоб могли вже задивлятися на позицію на подіумі. Але є потенціал", - заявив тренер.

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"Плюс в цій команді маємо ще спортсменок, в тому числі які готуються окремо: Настя Меркушина, Юлія Джима, Катя Бех. Тому подивимося, хто як буде готовий, і, може бути, вже в Гохфільцені спробуємо інший склад", - сказав Санітра.

Нагадаємо, збірна України у ТОП-5 естафети на Кубку світу.