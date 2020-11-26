Санітра: Варвинець не виступатиме на Кубку світу в цьому сезоні

Українська біатлоністка Ірина Петренко (в дівоцтві - Варвинець), яка повернулася після 2-річної паузи в кар'єрі, в новому сезоні не буде виступати у Кубку світу.

Про це заявив головний тренер збірної України Юрай Санітра.

"Не бачу логіки, щоб Ірина потрапила в цьому сезоні на Кубок світу. Всі прекрасно розуміють, що після 2-річної перерви спортсменка не може за 2-3 місяці доопрацювати те, що їй потрібно.

Я дивлюся на Іру не як на спортсменку, яка буде виступати в цьому сезоні. Їй потрібно відпрацювати певну кількість роботи, щоб вона була готова відразу до старту наступного сезону, якщо прагне виступати на Олімпіаді", - зазначив Санітра.