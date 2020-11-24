Санітра назвав склад збірної України на індивідуальні гонки у Контіолахті

На першому етапі Кубка світу з біатлону в Контіолахті індивідуальні гонки у збірній України пропустять Валентина Семеренко та Тарас Лесюк.

Про це заявив наставник збірної Юрай Санітра.

"У чоловіків в індивідуальній гонці виступлять Дмитро Підручний, Артем Пріма, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал.

У жінок - Олена Підгрушна, Юлія Джима, Віта Семеренко, Дар'я Блашко, Катерина Бех.

На початку сезону я хочу дати всім спортсменам пробігти хоча б по одному старту. При цьому буду дивитися не тільки за результатами кожного, а й за станом, адже сезон буде нелегкий. Зараз прийняли рішення, що індивідуальні гонки пропустять Валя Семеренко і Тарас Лесюк, вони будуть готуватися до спринту", - сказав Санітра.