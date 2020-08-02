 Збірна України потребує закордонного збору, але не може виїхати в Європу | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Арсенал обіграв Челсі та виграв Кубок Англії
Вчора 21:34 1755
Гамільтон драматично виграв Гран-прі Великої Британії
Сьогодні 18:08 345
Монреаль переграв Пітсбург, Нью-Йорк здолав Флориду. Результати матчів НХЛ
Сьогодні 12:12 645
Лейкерс поступився Торонто, Маямі розгромив Деневер. Результати матчів НБА
Сьогодні 10:27 668
Usyk17 Promotion: результати усіх боїв вечора
Сьогодні 09:43 2178
Порту в меншості переміг Бенфіку та здобув Кубок Португалії
Сьогодні 08:12 895
Вихрист нокаутував Пахомова і здобув другу перемогу у професіоналах
Вчора 19:54 1818
WBC Ультрас Динамо: Суркіси роками вбивають репутацію клубу
Вчора 19:46 2592
Гамільтон виграв кваліфікацію Гран-прі Великої Британії
Вчора 17:31 2447
Бабич: Я готовий до роботи із Зорею
Вчора 17:17 2157
Блоги
Національний рекорд. 16-річний хлопець, який від снаряду втратив руку та обидві ноги, переплив Дніпро
Національний рекорд. 16-річний хлопець, який від снаряду втратив руку та обидві ноги, переплив Дніпро Valeriy Ruchka
Вчора 10:00 1267
Ганебний дебют. Кадар отримав червону картку у першому матчі за новий клуб
Ганебний дебют. Кадар отримав червону картку у першому матчі за новий клуб Valeriy Ruchka
Вчора 08:44 2047 1
Аталанта – Інтер. Прогноз і ставка Олександра Шовковського
Аталанта – Інтер. Прогноз і ставка Олександра Шовковського Дима Копий
31.07.2020 23:27 1356
Максим Калиниченко: Ювентус покаже всю свою міць
Максим Калиниченко: Ювентус покаже всю свою міць Дима Копий
31.07.2020 23:26 1087
Представлення тренерського штабу і перше тренування Динамо з Луческу
Представлення тренерського штабу і перше тренування Динамо з Луческу Valeriy Ruchka
31.07.2020 13:11 869
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:10 Футбол Колишній нападник Баварії та збірної Німеччини завершив кар'єру 117
19:56 Футбол Мінськ з українцями вдома програв Руху у 20 турі чемпіонату Білорусі 215
19:40 Футбол Суркіс: Курченко був зобов'язаний підтримувати Металіст після втечі 411
19:25 Хокей Дніпро підпише володаря Континентального кубка 592
19:10 Футбол Колишній нападник Динамо призупинив кар'єру 1066
18:55 Теніс Завацька прийняла рішення не грати на турнірі у Празі 493
18:40 Біатлон Збірна України потребує закордонного збору, але не може виїхати в Європу 714
18:24 Формула 1 Росіянин вилаявся, дивом уцілівши після страшної аварії у Формулі-1 1045
18:08 Формула 1 Гамільтон драматично виграв Гран-прі Великої Британії 345
17:54 Футбол БАТЕ зазнав сенсаційної поразки у 20 турі чемпіонату Білорусі 1154
17:40 Бокс Лопес - про зрив бою проти Ломаченка: Я просто намагаюсь прогодувати родину 1964
17:25 Футбол Президент Барселони: Трансфер Неймара неможливий 1025
17:09 Бокс Тренер Дерев'янченка: У Сергія більше немає права на помилку 1276
16:55 Футбол Полегенько залишив Маріуполь 1019
16:40 Футбол Франков: Луческу проводить аудит Динамо як футбольного клубу 1408
16:26 Бокс Тайсон: Нокаутую Роя Джонса, якщо випаде можливість 1572
16:10 Бокс Спенс проведе перший бій після ДТП 1549
15:51 Формула 1 Гамільтон: Найкраще - що Мерседес постійно прогресує 1563
15:37 Футбол Бенфіка - Порту 1:2. Огляд матчу 1360
15:24 Футбол Бабич став тренером Зорі, сьогодні його представлять команді, - журналіст 1871
15:09 ММА Бій Хабіб - Гейджи повинен відбудутися на Бійцівському острові 1780
14:54 Футбол Маліновський - найкращий гравець Аталанти в матчі проти Інтера 1893
14:40 Футбол Манчестер Юнайтед планує здійснити трансфер Шмейхеля 1797
14:28 Футбол Сафронов повернувся в Дніпро-1 після оренди в Левадії 1383
14:13 Футбол Динамо виділить 20-25 млн євро на чотирьох бразильців 2623

Збірна України потребує закордонного збору, але не може виїхати в Європу

Сьогодні 18:40 714 0
Третій збір національної команди запланований з 3 серпня в Сянках
Збірна України потребує закордонного збору, але не може виїхати в Європу
#Санітра

Джерело - sport.ua.

Збірна України з біатлону під керівництвом Юрая Санітри завершила другий збір нинішнього міжсезоння, який проходив у Львівській області.

Про повідомляє XSport.

Умови для підготовки в Сянках повністю задовольняли потреби команди в червні-липні, проте далі це питання стане більш гостро.

Традиційно в серпні команда повинна була відправитися на високогірний збір в Європу, однак через закриття кордонів у зв'язку з пандемією, зробити це не представляється можливим.

Повідомляється, що третій збір спортсмени знову проведуть у Сянках, а його початок заплановано на 3 серпня. Санітра сподівається, що до середини вересня ситуація більш проясниться, і команда все-таки зможе виїхати на повноцінний збір за кордон.

Нагадаємо, Підручний проїхав 160 кілометрів на велотренуванні.

Коментарі ()