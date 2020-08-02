Збірна України потребує закордонного збору, але не може виїхати в Європу

Третій збір національної команди запланований з 3 серпня в Сянках

Збірна України з біатлону під керівництвом Юрая Санітри завершила другий збір нинішнього міжсезоння, який проходив у Львівській області.

Про повідомляє XSport.

Умови для підготовки в Сянках повністю задовольняли потреби команди в червні-липні, проте далі це питання стане більш гостро.

Традиційно в серпні команда повинна була відправитися на високогірний збір в Європу, однак через закриття кордонів у зв'язку з пандемією, зробити це не представляється можливим.

Повідомляється, що третій збір спортсмени знову проведуть у Сянках, а його початок заплановано на 3 серпня. Санітра сподівається, що до середини вересня ситуація більш проясниться, і команда все-таки зможе виїхати на повноцінний збір за кордон.

Нагадаємо, Підручний проїхав 160 кілометрів на велотренуванні.