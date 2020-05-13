Санітра: Буду цікавитися тренуваннями Джими і Підгрушної

Наставник чоловічої і жіночої збірної України з біатлону Юрай Санітра буде слідкувати за всіма біатлоністами.

Про це розповів сам словацький фахівець.

"Спортсменам потрібно зрозуміти мою систему роботи. Я базую свою роботу на дисципліні, відповідальності та виконанні програми, яку ми зробимо.

Хочу бути тренером всіх спортсменів. Я буду дуже багато цікавитися тренуваннями Джими і Підгрушної в Уроша Велепца, а також Анастасії Меркушіної у Олега Меркушина. Хочу з ними багато спілкуватися і говорити про тренування.

Я буду мати для них деякі пропозиції, щоб всі відчували, що ми одна команда, яка має одну мету - показувати хороші результати і радувати людей України", - розповів Санітра.