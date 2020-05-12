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Санітра вказав на головне завдання у збірній України

Сьогодні 18:52 376 0
Юрай Санітра прокоментував своє основне завдання на посту тренера чоловічої та жіночої збірної України
Санітра вказав на головне завдання у збірній України
#Санітра

Джерело - Суспільне Спорт.

Наставник чоловічої і жіночої збірної України з біатлону Юрай Санітра хоче підготувати біатлоністів до Олімпійських ігор.

Про це розповів сам тренер.

"Завдання - приготувати чоловічу і жіночу команди до Олімпійських ігор в Пекіні. Мені не цікавить ім'я або хто що зробив, або хто що сказав. Мене цікавлять результати і рівень спортсмена. Щоб всі відчували, що в команді кожен має право, але має і обов'язок відповідати за себе.

Я буду відповідати за дві команди і за результати. Тому я буду приймати рішення. Не хочу бути тренером тільки на папері", - сказав Санітра.

Нагадаємо, Санітра очолив жіночу збірну України з біатлону.

Раніше повідомлялося, що Підгрушну не включили у склад жіночої збірної України з біатлону.

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