Санітра вказав на головне завдання у збірній України

Наставник чоловічої і жіночої збірної України з біатлону Юрай Санітра хоче підготувати біатлоністів до Олімпійських ігор.

Про це розповів сам тренер.

"Завдання - приготувати чоловічу і жіночу команди до Олімпійських ігор в Пекіні. Мені не цікавить ім'я або хто що зробив, або хто що сказав. Мене цікавлять результати і рівень спортсмена. Щоб всі відчували, що в команді кожен має право, але має і обов'язок відповідати за себе.

Я буду відповідати за дві команди і за результати. Тому я буду приймати рішення. Не хочу бути тренером тільки на папері", - сказав Санітра.