 Кубку світу: розклад етапу в Контіолахті | Біатлон | Champion.com.ua
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Етап Кубку світу в Контіолахті: збірна України їде за медалями

Вчора 22:39 349 0
Етап Кубку світу в Контіолахті: збірна України їде за медалями

Джерело - Чемпіон.

З 12 по 15 березня в Фінляндії відбудеться восьмий етап Кубка світу з біатлону. І з огляду на, як пройшов для нашої збірної попередній етап в Чехії, ми знову будемо чекати від наших спортсменів медалей.

Чоловіча збірна України в естафетній гонці виступала в складі Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Дмитро Підручний та виборола друге місце. Також Дмитро Підручний ледь не дотягнувся до бронзи в мас-старті, на фініші він поступився німцеві Арнд Пайффер і став четвертим. Жіноча збірна в складі Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Валя Семеренко, Олена Підгрушна також прийшла до фінішу четвертою, відставши від Німеччини менш ніж на дві секунди. Будемо сподіватися, що в Фінляндії наша команда ще додасть.

Що стосується загального заліку і боротьби за "кришталевий глобус", то у жінок продовжує впевнено лідирувати італійка Доротея Вірер. Тут, схоже, сенсації нам чекати не варто. Аналітики Parimatch не бачать гідної конкуренції у Доротеї та віддають їй підсумкове перше місце. А ось у чоловіків загострюється боротьба між Мартеном Фуркадом і Йоганнесом Бо. Норвежець все ж дав хорошу фору французу, коли пропустив гонки у зв'язку з народженням дитини. Мартен, який подумує про завершення кар'єри прагне наостанок зібрати всі можливі трофеї та наздогнати його дуже непросто.

 

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