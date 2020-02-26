Підручний розкритикував трасу на чемпіонаті Європи у Білорусі

Траса у кваліфікації суперспринту була у жахливому стані.

Про це розповів український біатлоніст Дмитро Підручний.

"Я б не сказав, що було важко. Нормальна, швидка гонка. Складно через те, що траса така важка, і виглядає, ніби по ній не біжиш. Лижі по ній зовсім не їдуть, провалюєшся, йде лише силова робота. Постійно потрібно високо ноги підіймати, щоб цю кашу місити. Лежачи стріляв швидко, справився. Стоячи теж намагався відпрацювати швидко, але, на жаль, один не закрив з шести патронів і, як наслідок, штрафне коло. Але по фінішу бачу, що непогано ногами рухався і сподіваюсь, що залишусь в тридцятці кращих.