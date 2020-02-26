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Підручний розкритикував трасу на чемпіонаті Європи у Білорусі

Сьогодні 13:49 830 0
Дмитро Підручний прокоментував кваліфікацію у суперспринті на чемпіонаті Європи
Підручний розкритикував трасу на чемпіонаті Європи у Білорусі
#Підручний

Джерело - biathlon.com.ua.

Траса у кваліфікації суперспринту була у жахливому стані.

Про це розповів український біатлоніст Дмитро Підручний.

 "Я б не сказав, що було важко. Нормальна, швидка гонка. Складно через те, що траса така важка, і виглядає, ніби по ній не біжиш. Лижі по ній зовсім не їдуть, провалюєшся, йде лише силова робота. Постійно потрібно високо ноги підіймати, щоб цю кашу місити. Лежачи стріляв швидко, справився. Стоячи теж намагався відпрацювати швидко, але, на жаль, один не закрив з шести патронів і, як наслідок, штрафне коло. Але по фінішу бачу, що непогано ногами рухався і сподіваюсь, що залишусь в тридцятці кращих.

Актуально: Підручний: Ще жодного разу не біг суперспринт

Конфігурація траси тут така, що спочатку все в підйом їдеш, а потім лише вниз. Зі старту дуже крутий підйом і через це дистанція не легка. Тим більше, траса одразу розбивається – вона вже на пристрілці була в жахливому стані. І, думаю, з кожним стартовим номером буде ставати все гірше", - розповів Підручний.

Нагадаємо, троє українців кваліфікувалися у фінал суперспринту на чемпіонаті Європи.

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