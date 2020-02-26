Підручний: Ще жодного разу не біг суперспринт

Капітан чоловічої команди Дмитро Підручний очікує дебюту в суперспринті на чемпіонаті Європи у Білорусі.

Про це розповів сам український біатлоніст.

"Сили після світової першості залишилися, але тренуватися після переїзду було важко. Складно сказати, в якому стані будемо завтра на гонці, але сподіваємось на краще. Ще є майже доба до старту. Намагаємось відновитися.

Ще жодного разу не біг суперспринт. Чимось схоже на одиночну змішану естафету: драйвова і швидка гонка, де особливо не встигаєш подумати. Гадаю, буде цікаво і мені, і глядачам.

Тут є два кола: 2,5 та 1,5 кілометри і ще десь 2 км між ними. Я проїхав довше коло, і мені GPS показав 2100 м. Не знаю, як вони рахують. Можливо, ще снігу насипатимуть, або по стадіону будемо додаткові петлі нарізати", - відзначив Підручний.