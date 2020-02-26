Троє українців кваліфікувалися у фінал суперспринту на чемпіонаті Європи

Україну у фіналі суперспринту представлять троє біатлоністів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 лютого, на чемпіонаті Європи з біатлону відбулася кваліфікація у суперспринті.

У фінал кваліфікувалися три українці - Дмитро Підручний, Артем Прима та Руслан Ткаленко. Богдан Цимбал, Сергій Семенов і Антон Дудченко не пройшли кваліфікацію.

Чемпіонат Європи

Суперспринт, кваліфікація

26 лютого

1. Антон Смольський (0+1) 7:53,4

2. Едуард Латипов (0+2) +14,3

3. Віктор Кривко (0+0) +14,7

...

6. Дмитро Підручний (1+1) +17,4

13. Руслан Ткаленко (0+0) +34,6

27. Артем Прима (1+2) +42,4

35. Антон Дудченко (0+1) +47,6

38. Сергій Семенов (1+1) +50,1

60. Богдан Цимбал (2+2) +1:10,6

Нагадаємо, Україна оголосила склади на суперспринт чемпіонату Європи з біатлону.

Раніше, визначився склад збірної України на чемпіонат Європи у Білорусі.