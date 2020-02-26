Троє українців кваліфікувалися у фінал суперспринту на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 26 лютого, на чемпіонаті Європи з біатлону відбулася кваліфікація у суперспринті.
У фінал кваліфікувалися три українці - Дмитро Підручний, Артем Прима та Руслан Ткаленко. Богдан Цимбал, Сергій Семенов і Антон Дудченко не пройшли кваліфікацію.
Чемпіонат Європи
Суперспринт, кваліфікація
26 лютого
1. Антон Смольський (0+1) 7:53,4
2. Едуард Латипов (0+2) +14,3
3. Віктор Кривко (0+0) +14,7
...
6. Дмитро Підручний (1+1) +17,4
13. Руслан Ткаленко (0+0) +34,6
27. Артем Прима (1+2) +42,4
35. Антон Дудченко (0+1) +47,6
38. Сергій Семенов (1+1) +50,1
60. Богдан Цимбал (2+2) +1:10,6
Нагадаємо, Україна оголосила склади на суперспринт чемпіонату Європи з біатлону.
Раніше, визначився склад збірної України на чемпіонат Європи у Білорусі.