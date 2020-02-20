Підручний: Доводилося постійно доганяти і доганяти суперників

Біатлоніст прокоментував свій виступ в одиночній змішаній гонці

Джерело - Чемпіон.

Український біатлоніст Дмитро Підручний намагався якомога швидше працювати на стрільбі в одиночній змішаній естафеті на чемпіонаті світу в Антгольці.

Про це він заявив в інтерв’ю UA: Перший.

"Доводилося постійно доганяти і доганяти суперників, тому старався швидко стріляти. На першому етапі вдалося догнати суперників, на другому - ні. Будемо боротися у класичній естафеті. Також я готуюся до мас-старту", - зазначив Підручний.

Нагадаємо, збірна України посіла 10-е місце в одиночній змішаній гонці.