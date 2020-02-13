Український біатлоніст Дмитро Підручний ризикнув на останній стрільбі, аби мати можливість відіграти відставання від збірної Чехії.

Про це розповів сам біатлоніст.

"Чого не вистачило на останній стрільбі? Я пробував ризикнути, розуміючи, що потрібно відіграти тих 20 секунд. Для цього довелось друге коло йти на максимумі, і при цьому стріляти дуже швидко й влучно. По трасі вдалося скоротити дистанцію, а от зі стрільбою, на жаль, випав.

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Чесно кажучи, я зараз не можу сказати, чому були ці промахи, але стрілялося важко. Потрібно проаналізувати – подивитись, де вони були і чому так сталось. Алей найперше – це необхідність ризикувати, адже я не бачив інших варіантів, аби поборотись за трійку. Суперники і позаду, і попереду були дуже сильні, і всі по трасі мені підказували – ризикуй. Я й ризикнув – на жаль, не вдалось", - розповів Підручний.