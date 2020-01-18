Джерело - Чемпіон.
У заключний день п'ятого етапу Кубка IBU в Брезно-Осрблі відбулася гонка переслідування.
Перемогу здобув норвежець Ендре Стрьомсхейм. Другим прийшов українець Руслан Ткаленко, а замкнув трійку росіянин Кирил Стрельцов.
Решта українців залишилися поза ТОП-20.
Кубок IBU. Брезно-Осрблі
П’ятий етап, 18 січня
Гонка переслідування. Чоловіки
1. Ендре Стрьоммсхейм (1+0+0+1) 31:39,9
2. Руслан Ткаленко (0+0+1+0) +54,3
3. Кирил Стрельцов (0+0+0+2) +1:07,0
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27. Віталий Труш (0+0+2+0) +3:43,2
33. Андрій Доценко (1+1+1+4) +4:16,2
42. Руслан Бригадир (0+1+0+1) +5:28,6
Нагадаємо, росіянка грубо порушила правила на естафеті Кубка світу.