Решта українців поза ТОП-20

Джерело - Чемпіон.

У заключний день п'ятого етапу Кубка IBU в Брезно-Осрблі відбулася гонка переслідування.

Перемогу здобув норвежець Ендре Стрьомсхейм. Другим прийшов українець Руслан Ткаленко, а замкнув трійку росіянин Кирил Стрельцов.

Решта українців залишилися поза ТОП-20.

Кубок IBU. Брезно-Осрблі

П’ятий етап, 18 січня

Гонка переслідування. Чоловіки

1. Ендре Стрьоммсхейм (1+0+0+1) 31:39,9

2. Руслан Ткаленко (0+0+1+0) +54,3

3. Кирил Стрельцов (0+0+0+2) +1:07,0

...

27. Віталий Труш (0+0+2+0) +3:43,2

33. Андрій Доценко (1+1+1+4) +4:16,2

42. Руслан Бригадир (0+1+0+1) +5:28,6

Нагадаємо, росіянка грубо порушила правила на естафеті Кубка світу.