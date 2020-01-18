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Росіянка грубо порушила правила на естафеті Кубка світу

Сьогодні 09:14 1049 0
Крістіна Резцова показала своє незнання регламенту
Росіянка грубо порушила правила на естафеті Кубка світу
#Резцова, #збірна Росії, #Кубок світу

Джерело - eurosport.

Учора, 17 січня, в естафеті Куба світу росіянка Крістіна Резцова стріляла по закритим мішеням і нічого не сказала суддям.

Про це повідомляє eurosport.

Резцова розпочала стрільбу: одночасно з її першою мішенню закрилася п'ята, одночасно з другою - четверта. Справа в тому, що поруч білоруска Анна Сола помилилася і відкрила вогонь по чужій установці.

Росіянка мала підняти руку та сповістити суддів про помилку, проте Резцова, зробивши всього два постріли, виявила, що її чекає тільки одна незакрита мішень. Крістіна вразила її, потім випустила два і патрона у вже закриту установку і пішла на заключне коло.

У підсумку збірна Росії завершила гонку на 11 позиції і тому судді закрили очі на помилку Резцової.

Нагадаємо, збірна України фінішувала шостою у жіночій естафеті на Кубку світу.

Раніше, Підгрушна вказала на перевагу інших команд на Кубку світу.

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