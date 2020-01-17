Підгрушна покинула табір жіночої збірної України

Після естафети п‘ятого етапу Кубка світу в Рупольдингу Олена Підгрушна покинула розташування національної команди.

Про це розповіла сама капітан “синьо-жовтих”.

"Сьогодні надзвичайно важко біглося, навіть не могла триматися з лідерами. Зараз складно сказати, чому так сталося. Самопочуття було таким же, як і під час спринту в Обергофі.

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Хочу перепросити у дівчат, що не змогла втримати позицію, яку вони мені передали. Сьогодні я була не я. Вирішила пропустити завтрашню гонку переслідування. Треба зробити паузу. Сьогодні вирушимо до Поклюки, де буду акліматизуватися й готуватися до шостого етапу Кубка світу. Потім вже поїдемо з командою в Лівіньо (Італія) на тренувальний збір перед чемпіонатом світу", - розповіла Підгрушна.