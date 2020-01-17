У збірної України немає єдиної команди – Бринзак

У жіночої збірної України із біатлону немає єдиної команди.

Про це розповів президент федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"У дівчат ... У мене була з ними зустріч. І я їм говорив: "Подивіться, у нас є дві команди: чоловіча і жіноча. Якщо в чоловічу я навіть майже не вникаю, то з дівчатами...". У нас багато центрів управління, немає моноліту, немає єдиної команди, тренер не знає, хто як готується до чемпіонату світу, до тієї чи іншої гонці ...

Я їм сказав: "Була у нас команда єдина, під єдиним управлінням - були результати. Зараз немає такого - і ви самі страждаєте". Вони погоджуються. Але дівчата є дівчата... Вони обіцяють, що буде все краще і сподіваємося, що зможемо все ж до чемпіонату світу підготуватися і показати гідний результат", - розповів Бринзак.