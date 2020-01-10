Прима: Багато кому з спортсменів сьогодні було складно

Українець прокоментував свій виступ у спринті

Джерело - Чемпіон.

У спринті в Обергофі на етапі Кубка світу не сильно варто було починати, щоб вистачило сил до кінця дистанції.

Про це біатлоніст Артем Прима заявив в ефірі UA: Перший.

"Намагався працювати у своєму ритмі. Зміни, що були у форматі гонки, незвичні. Розподіляєш сили, а тут потрібно було здвоювати сили. Не сильно варто було починати, щоб вистачило сил до кінця дистанції. Погода не порадувала. Багато кому з спортсменів сьогодні було складно", - зазначив Прима.

Раніше, Прима посів 15-е місце у спринті.