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Українська біатлоністка працюватиме на телеканалі UA: Перший

Сьогодні 19:10 584 0
Бондар коментуватиме біатлон
Українська біатлоністка працюватиме на телеканалі UA: Перший
#Бондар, #UA: Перший

Джерело - Tribuna.com.

Українська біатлоністка Яна Бондар коментуватиме біатлон на телеканалі UA: Перший.

Про це спортсменка заявила в інтерв'ю 

"Я хочу передати всі емоції, які відчуваю я і тисячі фанатів, і зробити це завдяки професійному коментуванню. Саме на UA: Перший я планую поділитися з глядачами своїм досвідом, баченням тактики і стратегії.

Впевнена, це буде цікаво вболівальникам", - сказала Бондар.

Яна пропустить цей сезон для того, щоб відновитися після травм і більше часу приділити особистому житті. 

Раніше стало відомо, що коментаторами на UA: Перший стануть Владислав Шалота і Сергій Ружицький.

Нагадаємо, Бринзак зазначав, що ми все одно колись помиримося з Росією.

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