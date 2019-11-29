Українська біатлоністка працюватиме на телеканалі UA: Перший

Джерело - Tribuna.com.
Українська біатлоністка Яна Бондар коментуватиме біатлон на телеканалі UA: Перший.
Про це спортсменка заявила в інтерв'ю
"Я хочу передати всі емоції, які відчуваю я і тисячі фанатів, і зробити це завдяки професійному коментуванню. Саме на UA: Перший я планую поділитися з глядачами своїм досвідом, баченням тактики і стратегії.
Впевнена, це буде цікаво вболівальникам", - сказала Бондар.
Яна пропустить цей сезон для того, щоб відновитися після травм і більше часу приділити особистому житті.
Раніше стало відомо, що коментаторами на UA: Перший стануть Владислав Шалота і Сергій Ружицький.
Нагадаємо, Бринзак зазначав, що ми все одно колись помиримося з Росією.