Українська біатлоністка працюватиме на телеканалі UA: Перший

Бондар коментуватиме біатлон

Українська біатлоністка Яна Бондар коментуватиме біатлон на телеканалі UA: Перший.

Про це спортсменка заявила в інтерв'ю

"Я хочу передати всі емоції, які відчуваю я і тисячі фанатів, і зробити це завдяки професійному коментуванню. Саме на UA: Перший я планую поділитися з глядачами своїм досвідом, баченням тактики і стратегії. Впевнена, це буде цікаво вболівальникам", - сказала Бондар.

Яна пропустить цей сезон для того, щоб відновитися після травм і більше часу приділити особистому житті.

Раніше стало відомо, що коментаторами на UA: Перший стануть Владислав Шалота і Сергій Ружицький.

Нагадаємо, Бринзак зазначав, що ми все одно колись помиримося з Росією.