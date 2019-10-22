Збірна Україна не переглядає російських біатлоністів.

Про це розповів президент федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Нікого у нас на перегляді немає, ми працюємо своєю командою. Ніяких переговорів з іншими федераціями ми не ведемо, нікого не запрошуємо, рухаємося своїм шляхом.

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Так, дійсно, на літньому чемпіонаті України у нас виступив вихованець Костянтина Вайгіна. Тренер приїхав в Україну до дружини і дитини, попросив, щоб його вихованець поза конкурсом виступив на чемпіонаті України. Хлопець пробіг в спринті під останнім стартовим номером, перевірив свої сили. Що в цьому такого?

Про другого російського - це взагалі маячня повна. Я не знаю, звідки взялася така інформація", - відзначив Бринзак.