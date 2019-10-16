Росіянка повернеться у біатлон і буде виступати за Словенію

Подчуфарова відновлює кар'ру

Російська біатлоністка Ольга Подчуфарова з нового сезону буде виступати за збірну Словенії.

Про це повідомляє Sports.ru.

Подчуфарова - бронзовий призер чемпіонату світу-2017 Хохфільцені в змішаній естафеті. У неї три особистих подіума на етапах Кубка світу (1 перемога і 2 третіх місця) і три медалі чемпіонату світу серед юніорів (1-1-1).

Після сезону-2017/18 Подчуфарова оголосила про завершення спортивної кар'єри, але влітку 2019 го заявила про повернення у спорт.

Нагадаємо, у Росії визнали масову підміну допінг-проб.

Також, Росію можуть відсторонити від участі у Олімпіаді-2020.