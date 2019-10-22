Наразі росіяни перебувають в українській збірній на перегляді

Джерело - Главком.

Ще два російські біатлоністи можуть отримати українське громадянство та виступати за нашу збірну.

Про це на каналі в YouTube повідомив російський біатлонний експерт Олександр Круглов.

При цьому він не називає імена росіян. Наразі біатлоністи перебувають на перегляді в українській команді.

"Знаю, що один з хлопців уже виступав інкогніто на чемпіонаті України і відверто не вразив там. Також у нього можуть бути додаткові складнощі, оскільки кілька років тому він був на зборах у Криму", - зазначив Круглов.

Раніше, IBU анулював результати Васильєвої, збірна Росії втратила шосту квоту на КС.

Нагадаємо, росіянка повернеться у біатлон і буде виступати за Словенію.