Сантіра: У нас багато аргументів, чому Підручний не стратуватиме

Чемпіон світу в перс'юті Дмитро Підручний готовий до естафети, але пропустить гонку, щоб краще підготуватися до мас-старту.

Так пояснив вибір складу старший тренер збірної України Юрай Санітра.

"У нас два дуже важливих старта, естафета і мас-старт. Потрібно було серйозно продумати, як поставити естафету, і як бути з Підручним, хотіли прийняти правильне рішення. Упевнений, ми його прийняли. Завтра будуть стартувати Прима, Семенов, Тищенко і Ткаленко.

У нас є багато аргументів, чому не буде стартувати Підручний. Він був готовий, хотів стартувати, але я прийняв таке рішення. За інформацією, яка є, по його стану, а також по тактиці на ЧС, буде краще йому не стартувати. Важливо, що він вже провів чотири важких старту, в яких заходив далеко за межі своїх фізичних можливостей. Потрібно враховувати те, що Підручний не тільки спортсмен на цей сезон. Не хочу зробити помилку, і завантажити його так, що він буде довго з такого стану виходити", - сказав Санітра.