Норвежець шокований перемогою Дмитра Підручного

Чемпіон світу в спринті Йоганнес Бо не розраховував на перемогу Дмитра Підручного в гонці переслідування.

Про це розповів сам біатлоніст в ефірі NRK

"Перед останньою стрільбою я відчував, що срібло стало б великим розчаруванням. Це була моя помилка, і вона жахливо мене мучить. Я зробив величезний фейл. Це дуже погано", - сказав норвежець

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"Це просто ганьба. Ми на чемпіонаті світу, і віддаємо золото українцям. Підручний, звичайно, дуже несподіваний переможець. Він вразив вчора в спринті, показавши другий час на останньому колі ", - підсумував Бо.

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Джерело - sportarena.