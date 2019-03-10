Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний завоював золоту медаль чемпіонаті світу в гонці переслідування.

Попри два промахи на першому вогневому рубежі, Дмитро продемонстрував стабільну стрільбу та хороший хід надалі.

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Підручний став першим українцем, який виграв золото чемпіонату світу. Другим став Йоганнес Бо, третій Фійон-Має

Джерело - Чемпіон.

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