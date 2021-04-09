Ставте на матч чемпіонату України: Маріуполь – Шахтар. Оцінка успіхів клубів. Кращі ставки в букмекерських компаніях Фаворит, Парі матч, Піннакл, 1ХБет

У 21 турі першості України Маріуполь приймає Шахтар Донецьк. Господарі посідають 9 місце, заробивши 21 очко. Донеччани несподівано відстають на 7 очок від лідера Динамо. Проаналізуємо шанси команд та створимо прогноз на матч Маріуполь – Шахтар.

Наші ставки

Піннакл — Ф2(-1) в першому таймі з коефіцієнтом 1,75 Зробити ставку >>

Парі Матч — ТБ(1,5) у другому таймі з коефіцієнтом 1,65 Зробити ставку >>

Фаворит — ИТБ Шахтаря 2,5 з коефіцієнтом 1,68 Зробити ставку >>

1ХБет — Ф2(-1,5) у другому таймі з коефіцієнтом 2,03 Зробити ставку >>

Маріуполь

Складно назвати вдалим поточний відрізок сезону для Маріуполя. Лише одну перемогу команда здобула в попередніх 7 матчах чемпіонату України. В пасиві 4 поразки. Та й перемога, скажімо так, викликає певні сумніви. Маріуполь обіграв Інгулець 4:3, але дії футболістів команд, м’яко кажучи, здивували.

Якщо аналізувати інші матчі Маріуполя, то й вони не справили враження. Особливо домашній поєдинок з Колосом, у якому маріупольці поступилися дома 1:4. Суперник забив двічі вже до 30 хвилини, і практично вирішив долю матчу.

Невиразно гравці Маріуполя зіграли вдома з Минаєм (0:0), Ворсклою (0:1), Зорею (0:1) та Олександрією (0:1). Не важко зрозуміти, що напад Маріуполя діяв не кращим чином. Так воно й було, захисники суперників легко розбивали атаки гравців Маріуполя. І тим більше дивно, що команді Маркевича вдалося забити 4 голи Інгульцю.

Важко сказати, які шанси в наступному матчі з Шахтарем, коли відомо, що Маріуполь дуже часто програвав донеччанам. А зараз гірникам вкрай потрібні очки, щоб скоротити відстань від Динамо.

ФК Шахтар

Наш прогноз на матч Маріуполь – Шахтар базується на простій статистиці особистих зустрічей команд. Донеччани мають абсолютну перевагу, яку вони намагатимуться закріпити в наступному поєдинку. Проте, нинішній стан футболістів Шахтаря далекий від оптимального. Забагато поразок команда терпіла в недавніх зустрічах.

В пасиві програш у Лізі Європи від Роми з рахунком 0:3 та 1:2. Особливих шансів на позитивні результати у гірників не було. Римляни легко реалізовували свої моменти, та могли забити ще. Захист Шахтаря у багатьох випадках поступався стрімким та технічним форвардам Роми.

Але це не єдині поразки клубу. Коли грає Шахтар, складно прогнозувати, чим завершиться поєдинок. Особливо зараз. Усіх здивувала поразка від ФК Львів. Так, гравці Шахтаря володіли перевагою, та створили немало моментів. Але постійні помилки в обороні приводили до пропущених голів. Їх було аж 3 в тому матчі. Таке враження, що гірники не дуже серйозно поставилися до суперника. Тому й поплатилися, програвши 2:3.

Ще одну поразку Шахтар Донецьк записав в пасив у матчі з принциповим суперником – Зорею. Маючи абсолютну перевагу по ударам в отвір воріт, гірники не забили жодного голу. Натомість луганчани провели швидку атаку в кінці зустрічі і забили, вигравши з рахунком 1:0.

З вдалих матчів відзначимо перемоги Шахтаря дома над Ворсклою 2:0 в гостях та Десною 4:0 і Олімпіком 1:0 у гостях. Але цього замало для того, щоб розрив з Динамо скоротився до мінімуму. Шахтарю потрібна довга серія перемог, і тоді з’являться шанси наздогнати лідера. У цьому сезоні у гірників не виходить подібне. Вони часто втрачають очки з різними командами. Проте, Маріуполь з відомих причин не є тим клубом, який претендує на очки в матчах з ФК Шахтар Донецьк.

Прогноз на матч Маріуполь - Шахтар

В попередніх 52 матчах Шахтар перемагав Маріуполь 48 разів. Жодного разу маріупольці не перемагали суперника. Чи потрібно казати, що шанси господарів мізерні в цій грі? Турнірне становище вимагає від Шахтаря грати на перемогу в кожному матчі. Особливої турнірної мотивації в Маріуполя немає. Тому ставимо на гостей.

Ф2(-1) в першому таймі – БК Піннакл

В останніх особистих зустрічах Шахтар часто перемагав Маріуполь з великим рахунком. Тому логічною буде ставка на перемогу в першому таймі гостей з форою. Гірникам не вигідно затягувати час, щоб вирішити питання переможця в кінці гри.

Ставка в БК Піннакл: Ф2(-1) в першому таймі з коефіцієнтом 1,75

ТБ (1,5) у другому таймі – БК Парі Матч

Останні особисті матчі команди проводили результативно. І в недавніх поєдинках суперники пробивали верхні тотали. Гірників навряд чи задовільнить мінімальна перемога. А захист маріупольців далекий від ідеального. Враховуючи таку статистику, напрошуються ставки на ТБ у другому таймі.

Ставка в БК Парі Матч: ТБ(1,5) у другому таймі з коефіцієнтом 1,65

Індивідуальний тотал Шахтаря більше 2,5 – БК Фаворит

Шахтар має досить непогані шанси, щоб виграти з великим рахунком. У попередніх баталіях з Маріуполем Шахтар у середньому забивав 2,7 голів за матч. Досить великі шанси, що гірники заб’ють, як мінімум, 3 голи і зараз. (пряма трансляція Маріуполь – Шахтар буде доступна). Тому ставимо на індивідуальний тотал більше гостей.

Ставка в БК Фаворит: ИТБ Шахтаря 2,5 з коефіцієнтом 1,68

Ф2(-1,5) у другому таймі – БК 1ХБет

Мало сумнівів, що Шахтар впорається з маріупольцями і після перерви. Тому додаємо ще одну ставку с форою на гостей.

Ставка в БК 1ХБет: Ф2(-1,5) у другому таймі з коефіцієнтом 2,03