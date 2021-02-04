GGbet України - загальний огляд, ключові бонуси, різноманітні деталі щодо букмекеру.

У цій статті ви дізнаєтесь, як почати роботу з букмекерською платформою GGbet та чому варто обрати саме її серед аналогічних сайтів. На які види спорту користувач може зробити ставки, які бонуси та акції пропонує гравцям кібербукмекер GGbet та як зробити ставку на кіберспорт.

Можливості офіційного сайту GG.bet України

Букмекерська платформа ГГбет здебільшого спеціалізується на кіберспортивних заходах: окрім найбільш популярних ігор, таких як CS:go та Dota 2, користувачу надається можливість зробити он-лайн ставки на менш розповсюджені кібердисципліни, такі як Moba-ігри Smite та League of Legends, шутери, стратегії та близько десятка інших ігор.

Окрім цього, на сайті GGbet України гравець може зробити ставки на події спорту від футболу до хокею з м’ячем та турнірів дартс. Можливості для ставок вкрай варіативні: наприклад, у грі League of Legends окрім безпосередньо результатів гри можна заключити парі на те, хто проллє першу кров (First Blood) або першим вб’є моба Рошана, що має чималий вплив на подальший розвиток гри. Також можна робити ставки на тривалість матчу.

У грі CS:GO користувач може зробити ставку на переможця раунду та матчу, на кількість встановлених бомб у пістолетному раунді, навіть на кількість карт, які було зіграно командою протягом турніру. Якщо гравець не впевнений підсумках гри, він має можливість зробити ставку на парний/непарний рахунок або заключити парі на кількість вбивств.

Також на сайті GGbet України діє більше тридцяти варіацій покерного столу та інших "класичних" азартних ігор на кшталт Black Jack, Baccarat тощо, так само з великою кількістю опцій для ставок. У розділі Insta-ігри користувач знайде близько двох десятків ігор на будь-який смак різного рівня складності, а загальна кількість позицій для ставок на кіберспорт перевищує тисячу.

Ліміти та коефіцієнти

Офіційний сайт GGbet України пропонує середні коефіцієнти виграшу порівняно з іншими платформами, мало чим відрізняючись серед інших платформ. Середня маржа ставки на кіберспорт до початку події сягає десяти відсотків, ставки у лайві (під час матчу/турніру) – 12-14%. Велика кількість опціональних ставок (кількість забитих голів, кількість смертей у кібердисциплінах тощо) дає можливість підвищити шанси на отримання виграшу або хоча б виходу "в нуль".

Поповнення рахунку наразі можливе майже в десяти валютах, серед яких – євро, долари, гривні, канадські долари та інші. Мінімальне перше поповнення рахунку на сайті GGbet України має бути не меншим за 10 євро/доларів або 600 російських рублів. Мінімальні депозити для інших валют надаються операторами цілодобової підтримки, що працює на офіційному сайті GGbet та GGbet дзеркалі.

Важливо зазначити, що для виведення виграшу необхідно мати повністю заповнений профіль в особистому кабінеті, а отримання грошей можливо лише тим шляхом, яким було здійснено поповнення рахунку. Але це не стосується депозитів, внесених через систему MasterCard, виведення яких буде проходити одним з альтернативних шляхів через правила безпосередньо системи MC.

Якщо сума виведення коштів з сайту GGbet перевищує 1000 USD, необхідно буде пройти процедуру ідентифікації одним із запропонованих способів, таких як надання фотографії цифрової копії паспорта (дозволяється закрити номер та серію) або зображення картки (також можна замалювати CVV та особисті дані). Якщо поповнення було здійснене через операторів мобільного зв’язку, час виведення може перевищувати два-три тижні через систему захисту від відмивання грошей та перевірку на шахрайство.

Якщо сума виведення більша за внесені вами депозити більше, ніж у 20 разів, користувачу GGbet України буде встановлено ліміт на 5 000 доларів (або еквіваленті у валюті власного рахунку) на місяць.

Максимальна сума транзакції сягає 9 000 євро або відповідної суми у валюті акаунту гравця.

GGbet бонуси та промоакції и GGbet промокод

Кібербукмекер GGbet вигідно відрізняють від інших БК постійні акції та велика кількість бонусних подій, як для новачків (наприклад, пропозиції з вітальними фрібетами та подвоєнням депозиту, що постійно з’являються у розділі Бонуси на офіційному сайті GGbet), так і для досвідчених гравців (наразі станом на грудень 2020 у гравців є можливість отримати потроєний виграш у ставках на кіберспорт України). На сайті також працює партнерська програма GGbet Dota 2.

Інші акції, які надає сайт GGbet:

Місяць фрібетів – в залежності від суми депозиту, гравець має можливість отримати фрібет до 350 гривень (або еквіваленту в іншій валюті)

в залежності від суми депозиту, гравець має можливість отримати фрібет до 350 гривень (або еквіваленту в іншій валюті) Кешбек 21% - діє на події футболу, боксу, розповсюджується на ставки на спорт, дозволяє отримати до 3500 гривень кешбеку на програш.

діє на події футболу, боксу, розповсюджується на ставки на спорт, дозволяє отримати до 3500 гривень кешбеку на програш. Потрійний GGbet бонус – можливість отримати до 50 фріспінів та до 130% додатково до депозиту, максимальна сума цього бонусу сягає 32000 гривень. (Вейджер на фріспіни х30, вейджер для грошових бонусів – до х40)

Часті питання

Що треба зробити для отримання GGbet бонусів?

Для отримання будь-якого з перелічених бонусів, необхідно активувати його у розділі Бонуси на офіційному сайті GGbet. Також користувачу необхідно мати повністю заповнений профіль з усіма вказаними особистими даними.

Як довго діють бонуси?

GGbet бонуси, які було активовано у власному кабінеті, залишаються доступними продовж п’яти днів з моменту активації.

Як я можу поповнити рахунок та вивести виграш?

Кібербукмекер GGbet дає можливість внести депозит з карток Visa та MasterCard, а також отримати виграш на електронні гаманці, такі як Skrill, PaySafeCard, Neosurf та майже десяток інших.

Що необхідно для виведення грошей?

Щоб отримати виграш обраним способом, гравцеві необхідно вказати особисті дані, обрати систему платежів та вказати реквізити чи номер гаманця.

Скільки я можу вивести одним платежем?

Максимальна виплата на GGbet України сягає 9000 євро або еквівалентної суми у вказаній валюті.

Особливості користування платформою GGbet

Зручність користування

Офіційний сайт GGbet України досить зрозумілий, хоча кількість інформації, що постійно оновлюється, може різати око, але це притаманне більшості букмекерських платформ. З іншого боку, такий інтерфейс дозволяє досвідченому користувачу слідкувати за змінами у багатьох подіях одночасно і не прогавити закінчення матчу.

Live-ставки на кіберспорт

На сайті GGbet, як майже на усіх аналогічних, є можливість робити ставку безпосередньо під час матчу та/або турніру. Функція працює стабільно, але не є чимось особливим на тлі інших букмекерських платформ.

Мобільний додаток

Наразі кібербукмекер GGbet не має мобільного додатку, натомість сайт оптимізовано під мобільні пристрої. Платформа адаптується під розширення пристрою, функціонал лишається доступним, лише Live-перегляд та поточні ставки можуть викликати незручності через невеликий розмір кнопок.

On-line стеження

Порівняно з іншими сайтами, функціонал потокового перегляду матчів достатньо небагатий: для перегляду фіналу матчу користувачу доведеться користуватись сторонніми сервісами (Twitch), а одночасно можна слідкувати лише за одним матчем.

Переваги GGbet України

Велика кількість акцій та бонусних пропозицій, що оновлюються щомісяця;

Зручний інтерфейс, досвідчений гравець отримує велику кількість візуальної інформації;

Можливість обрати зручний спосіб поповнення особистого рахунку серед великої кількості запропонованих способів;

Напрочуд великий вибір кіберспортивних подій для ставок.

Висновок

GGbet має простий інтерфейс, середні коефіцієнти, невелику кількість ставок на лінії (до 100 у різних подіях), але точно зацікавить любителів ставок на кіберспорт. Гравцям, що схильні до спортивних подій, вибір може видатись невеликим, тому варто звернути увагу на аналогічні БК. З іншого боку, GGbet є одним з лідерів серед кібербукмекерів. Відсутність хоч якогось мобільного додатку може стати мінусом, але оптимізований сайт чи недопрацьований додаток (який іноді пропонують БК) – обирати лише вам.