Промокод Ggbet

Букмекерська компанія Ggbet спеціалізується на ставках на кіберспорт. Можна сказати, що це один з найкращих сервісів де можна поставити на комп’ютерні баталії. Крім цього Ггбет приймає парі на звичайні дисціпліни та пропонує хороші бонуси. Дізнаємося, які коефіцієнти виставляє компанія та що таке промокод Ggbet.

Що таке промокод Ggbet?

Для багатьох бетторів звичними є промокоди – певна комбінація символів, яку гравець повинен ввести під час реєстрації, або при заповненні ігрового купону. Отримати коди можна на електрону пошту, або знайти їх на партнерських сайтах. Промокод Ggbet можна отримати і на нашому ресурсі.

Що ж отримує власник коду? В залежності від типу акції, промокод Ggbet дозволяє отримати певний бонус, або додатковий приз. Наприклад, до вітального бонусу гравець отримує не 100% від депозиту, а більше. Ще можна отримати фрібети та якісь подарунки.

Треба враховувати , що багато акцій на сайті букмекерської контори Ггбет обмежені термінами. Їх присвячують до важливих подій, включаючи популярні киберспортівні турніри. Відповідно, кожен промокод GGbet має свій термін Використовувати його можна протягом певного періоду

Як застосувати промокод Ggbet?

На офіційному сайті GGbet промокод можна активувати двома способами. Перший – для новачків Якщо беттор отримав бонусний код на електронну пошту, або знайшов його на сайті з букмекерською тематикою, він вводить код в реєстраційну форму.

Для зареєстрованих клієнтів доступна спеціальна форма у власному кабінеті. Спочатку гравець заходить в розділ з бонусами, та прописує промокод GGBet у наступне поле. Потрібно ще натиснути на зелену кнопку, після цього система повинна прийняти код.

Реєстрація на Ggbet

Щоб стати клієнтом букмекерської компанії Ggbet, необхідно вказати особисті дані в наступній формі:

Як бачимо, нічого складного немає. Потрібно лише прописати адресу електронної пошти, ім’я, та придумати пароль. Також гравець обирає валюту для фінансових операцій та вказує, що йому вже виповнилося 18 років.

Привітальний бонус Ггбет

Клієнти букмекерської контори Ггбет можуть отримати вітальний бонус 100% від першого депозиту. Мінімальна сума призу становить 300 грн., максимальна – 2500 грн. Але якщо застосувати промокод Ggbet, то вдасться збільшити призові до 150%. Але ця можливість доступна лише для тих, хто отримав реферальне посилання з бонусним кодом Ггбет.

Щоб отримати вітальний бонус від букмекера Ггбет, необхідно спершу створити аккаунт на сайті букмекера. У власному кабінеті гравець знаходить вкладку "Бонуси" та обирає вітальний. Скористатися пропозицією потрібно протягом 5 днів з моменту реєстрації.

Потім гравець поповнює баланс. Враховуються перший, другий і третій депозити. Щоб бонусні кошти перешли на основний рахунок, гравець повинен проставити 40 перших депозитів. Обмежень по коефіцієнтам немає. Але є обмеження по максимальній ставці. – 150 гривень. Виконати всі умови потрібно протягом 30 днів з моменту реєстрації в букмекерській конторі Ггбет.

Кращі бонуси Ggbet

Клієнтам букмекерської контори Ggbet доступні й інші бонуси. Якщо перейти в розділ з ними, то ми знайдемо досить непогані пропозиції.

Серед хороших бонусів букмекера Ггбет виділимо наступні:

Чорна п’ятниця;

Три ставки без ризику;

Подвоюємо виграш.

Чорна п’ятниця. Кожної п’ятниці клієнти Ггбет отримують 150% на три поповнення рахунку. Протягом доби потрібно внести на баланс мінімум 300 грн. Потім ще потрібно двічі внести від 300 грн. Щоб отримати 150% від внеску, потрібно зробити ставки на суму, яка в 25 раз перевищує суму 3 депозитів. Мінімальний коефіцієнт для ставок – 1,75. Враховуються лише ординари.

Три ставки без ризику. Клієнти можуть застрахувати три ставки від програшів. Для цього потрібно поповнити рахунок мінімум на 300 гривень в період, вказаний в умовах акції. Беттор отримує страховки на 3 ставки з мінімальним коефіцієнтом 1,75. Якщо ставка програє, то потрачена сума зараховується на бонусний рахунок.

Для виведення бонусних коштів, беттор повинен зробити ставки на загальну суму, що не менш ніж в 2 рази більше отриманого бонусу.

Подвоюємо виграш. Якщо гравці зроблять 10 підряд виграшних одиночних ставок з мінімальним коефіцієнтом 1,75, вони отримають 100% від виграшу. Мінімальна ставка становить 90 гривень.

Корисні поради для відіграшу бонусів Ггбет

Як бачимо, гравці повинні зробити багато ставок, щоб отримати бонусні кошти. Щоб зробити це без втрат, потрібно ретельно обирати матчі, та слідувати деяким рекомендаціям.

Вчасно спиніться. Якщо ви розумієте, що витрачаєте занадто багато часу і грошей на онлайн-ставки на спорт, можливо, прийшов час зробити паузу. З кожним днем ​​все більше і більше спортивних букмекерів онлайн вводять опцію тимчасового переривання гри, щоб допомогти гравцям, у яких є проблема з тим, що вони не можуть контролювати свої звички. Ви можете й самі зробити паузу.

Забороняєте собі доступ до онлайн-ставок на певний період: від декількох годин до декількох місяців. У деяких випадках, якщо вважаєте за потрібне, можете перервати цей період. Але якщо й ні, , то ваш обліковий запис все одно буде активним.

Не ставте, якщо не впевнені в собі. Ніколи не шукайте розрядки в ставках на спорт, коли переживаєте життєві проблеми. Коли ви турбуєтеся, нервуєте або пригнічені, робити ставки на спорт дуже небезпечно. У таких ситуаціях дуже складно зберігати холоднокровність, що є однією з основних причин, по яким вам слід уникати ставок

Спроби замінити поганий настрій активним беттінгом нічого доброго не принесуть. Ваше психічний стан, швидше за все, тільки погіршиться, тому в таких ситуаціях ми рекомендуємо вам не робити ставки на спортивні події.

Сайт Ggbet

Інтернет ресурс Ggbet – це сучасна ігрова платформа, де беттори знайдуть не тільки ставки, але й результати, новини. Неозброєним оком видно, що авторам вдалося зробити сучасним сайт, на якому легко знаходити потрібні розділи. Творці сайту вибрали темну колірну схему, яка вдало поєднується з киберспортівної спрямованістю.

У головному меню знаходяться стандартні розділи:

Кіберспорт (розпис до комп'ютерних дисциплін);

Ігрові продукти;

Новини;

Аутрайти (ставки на призові та інші місця учасників змагань);

Результати;

Правила.

У правому верхньому куті знаходиться кнопка, за допомогою якої беттори налаштовують вид коефіцієнтів, задають формат відображення ставок в розписах. У правому блоці знаходяться топові події, на які букмекер приймає ставки сьогодні.

У розділі з правилами чітко описані умови та види ставок на киберспортівні дисципліни. Зрозумілою мовою викладені терміни та визначення до них. Зазначено точна тривалість таймів, періодів та інших відрізків матчів. Наведені приклади розрахунку різних видів парі.

Лінія і коефіцієнти

Букмекерська компанія Ggbet приймає ставки на більш, ніж 20 видів спорту. Кіберспорт представлений 10 дисциплінами. Найпопулярніші з них - Dota 2, FIFA, Контр-Страйк, Ліга Легенд, NBA2K. Вгорі є фільтр події за часом і видів спорту. Користувач може відібрати потрібні для нього дисципліни, тим самим скоротивши розпис. Щоб отримати лінію, беттор переходить в розділ "Спорт", або Live. Як бачимо, є зручний фільтр, який дозволяє обрати поєдинки за датами.

В розділі "Аутрайти" представлені довгострокові ставки на виграш команд у слідуючих турнірах. Розглянемо умови для ставок на різні дисціпліни на сайті Ggbet.

Кіберспорт. Передматчеві розписи з комп'ютерними дисциплінами на сайті Ggbet відрізняються широтою. Кількість ринків в залежності від популярності поєдинку варіюється від 30 до 100. Середня комісія в прематче становить 6%, в лайв - 7%. За кількістю пропозицій на кіберспорт Ggbet в лідерах. Та й з коефіцієнтами також, враховуючи, що всі букмекери підвищують комісію на кіберспорт.

Футбол. Футбольні поєдинки на сайті кібербукмекера GGbet представлені не в такому обсязі, як хотілося. Кількість ринків навіть на популярні матчі в прематчі ледь перевищує 60. На менш популярні поєдинки букмекер пропонує до 40 маркетів. У розписах є фільтри подій. Правда, букмекер приймає ставки лише на перший тайм, другого немає. Що стосується маржі ГГбет на футбольні матчі, то вона варіюється в межах 3-5,5%. Це дуже гідний показник. Що характерно, заробіток компанії на матчах Ліги Чемпіонів і Ліги Європи зазвичай трохи вище, ніж на поєдинках національної першості. При цьому кількість ринків не кілька десятків більше.

Теніс. На тенісні поєдинки кількість ринків варіюється від 20 до 40. На "Мастерси" беттори знаходять до 25 позицій, а на турніри Великого шолома - до 40. Середня маржа набагато вище, ніж на футбольні матчі. Вона варіюється між 7,5% і 8%. Навряд чи подібні умови можна назвати вигідними для продуктивної гри.

Хокей. Розписи на хокейні матчі за обсягом поступаються футбольним. Кількість ринків на поєдинки НХЛ, КХЛ і матчі збірних досягає 40. Середня маржа - 5,5%. На матчі КХЛ заробіток букмекера Ггбет трохи нижче. Досить багато варіантів для ставок на періоди, фори, тотали, індивідуальні показники гравців.

Баскетбол. Ставки на баскетбол досить вигідні. Кількість ринків на поєдинки НБА, Євроліги і матчів збірних досягає 40. Правда, за кілька днів до початку матчів можна знайти не більше 10 пропозиції Середня маржа на баскетбол становить 5%.

Щоб укласти парі на сайті ГГбет, необхідно вибрати матч в лінії і клацнути на одну з позицій в розпису. З'явиться ігровий купон. Тут гравець вибирає тип парі:

Ординар;

Експрес;

Систему.

Якщо беттор ставить на одну подію, то він вибирає ординар. Якщо ж укладає парі на кілька подій, то вибирає експрес або систему. В поле для суми прописується розмір парі, і угода реєструється.

Мобільні ставки

Клієнтам букмекерської контори Ggbet доступна мобільна версія для ставок Ггбет. Вона добре допомагає в ті періоди, коли офіційний ресурс перевантажений. Як запевняють розробники, беттори можуть зайти в особистий кабінет і зробити ставку в ті моменти, коли основний сайт повільно працює.

Якщо зайти на мобільний сайт, то побачимо майже ті самі кнопки та розділи, які є на основній сторінці букмекера Ggbet. Клієнтам доступні бонуси в повному обсязі, а також фінансові інструменти. Багато бетторів кажуть, що ставити з телефону досить зручно.

Нажаль, немає додатків Ггбет. Досить дивно, чому так. Але мусимо констатувати цей факт. Є надія, що в майбутньому, можливо, оператор запропонує програми для ставок з мобільного телефону.

Фінансові операції

Клієнтам букмекерської компанії Ггбет доступні такі платіжні системи для поповнення рахунку та зняття коштів:

Visa;

Mastercard;

Neteller;

Ecopayz.

Доступні популярні валюти – гривні, долари, євро. Мінімальна сума депозиту становить 5 гривен, для виведення – 20 грн. Комісію за платежі клієнти на платять.

Служба підтримки та відгуки гравців

На сайті букмекера працює цілодобова служба підтримки. Отримати оперативні відповіді можна в онлайн чаті, розташованому внизу сторінки.

Перед тим, як звертатися до оператора, корисно почитати популярні питання. Якщо відкрити будь-яке питання, стане доступною відповідь у розгорнутому виді. Також можна поцікавитися, як застосувати промокод Ggbet, і взагалі де знайти його.

Трохи довше доводиться чекати відповіді електронною поштою. Всі контактні дані вказані в другій половині сайту. Серед них є посилання на аккаунти в мережі

Відгуки. У коментарях учасників парі переважають позитивні оцінки Ггбет. Беттори не мають претензій до фінансових операцій та позитивно оцінюють можливість отримувати додаткові бонуси з промокодом Ggbet. Всі отримують виграші в повному обсязі.

Не викликає особливих нарікань робота служби підтримки. Всі питання вирішуються оперативно, а відповіді вичерпні. Є заперечення з приводу вузької лінії на тенісні матчі, а також подачі котирувань. Деякі гравці нарікають на повільне відкриття деяких розділів і меню.

Що стосується коефіцієнтів, то найбільше негативних відгуків викликають ставки на теніс. Це цілком логічно, враховуючи високу маржу на цей вид спорту.

Популярні питання

Клієнти букмекерської контори Ггбет часто звертаються в службу підтримки за додатковою інформацією щодо використання промокодів Ggbet. Ми обрали відповіді на декілька популярних питань:

Чи враховуються малі та великі букви при введенні промокоду Ggbet?

Так, користувачі повинні використовувати великі і маленькі букви. Для точності введення рекомендується копіювати промокод і вставляти в поле.

Чому система не приймає промокод Ggbet, який я знайшов на партнерському сайті?

Можливо, цей код можна використовувати тільки при реєстрації, або після отримання його по електронній пошті. Можливо термін придатності коду вже пройшов. Зверніться до консультанта служби підтримки, можливо він дасть точну відповідь.

Де знайти актуальні промокод Ggbet?

Заходьте на сайти з букмекерською тематикою, там часто з’являються актуальні коди букмекерів, зокрема і Ггбет.

Що робити, якщо я ввів актуальний промокод Ggbet, але активація не пройшла?

У таких випадках рекомендується очистити кеш браузера і повторити спробу. Якщо це не допомагає, слід звернутися до оператора служби підтримки.

Висновки

Букмекерська копання Ггбет - одна з кращих для ставок на кіберспорт. Беттори знаходять безліч пропозицій з комп'ютерних дисциплін. У розписах з традиційними спортивними видами менше варіантів парі. З позитивних моментів букмекера виділимо вітальний бонус з промокодом Ggbet, функціональну мобільну версію. Нажаль до сих пір немає мобільних додатків, що трохи ускладнює процес.

З плюсів виділимо:

Наявність функціональної мобільної версії;

Є прямі трансляції;

Багато бонусів;

Широкі розписи на кіберспорт;

Гідна робота служби підтримки.

З мінусів: