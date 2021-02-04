Огляд букмекеру марафонбет України - доступні акції, бонуси, перелік спеціальних можливостей.

Тут ви знайдете усю необхідну інформацію про букмекерську контору Марафонбет України: загальний огляд, різноманітні можливості, які надає платформа, доступні види азартних розваг і багато іншого.

Доступні види розваг від Марафон України

Марафонбет України надає широкі можливості для ставок для усіх своїх користувачів. Серед доступних категорій різноманітних подій, на результати яких можна вкласти парі, можна знайти доволі типові, такі, як футбол, хокей, волейбол, і теніс, так і більш неординарні – шахи, собачі перегони, крикет і т. д. Особливу увагу на себе звертає також можливість поставити у категорії, під назвою "Спеціальні ставки", де можна знайти під категорії "політика", "нагороди", "тв-шоу".

Серед інших видів азартних послуг, доступних на Марафон України, можна виділити можливість пограти в казино, онлайн казино, тото, та повноцінному тоталізаторі. Цікавою послугою, що її надає букмекер, також є спеціальна категорія, під назвою "Live ігри". Тут можна знайти різноманітні види нетрадиційних з точки зору звичних азартних розваг види інтерактивних послуг, таких, як настільні ігри, ігри по-типу "сформуй три елементи в ряд" і таке інше.

Шанси та обмеження

У букмекера Марафонбет України діють обмеження на максимально доступну суму виграшу, а також максимальну суму, яку можна вивести з платформи за одну транзакцію. Сума одного виграшу за будь якою ставкою, або іншим видом інтерактивних розваг, не може перевищувати одного мільйона гривень. Виводити однією транзакцією можна не більше 50 000 гривень.

Що стосується шансів на виграш, то згідно з відповідною інформацією від користувачів, вони взагалі ніяк не відрізняються від середніх показників на інших платформах для любителів азартних розваг. Коефіцієнти у Марафон України в середньому на 0,01 – 0,03 пункти вищі, аніж у більшості інших букмекерських контор. Таким чином, вірогідно, адміністрація намагається завоювати популярність серед нових гравців.

Доступні акції та спеціальні пропозиції

Загальна кількість різноманітних акцій та бонусів, що їх надає Марафонбет України, не надто велика, проте більшість із них діє вже не перший рік поспіль. Деколи відбуваються незначні зміни у їх правилах та умовах надання, тому ми рекомендуємо уважно стежити за актуальністю тих чи інших описаних нижче спеціальних пропозицій. Перелік пропозицій, зокрема, включає:

0% маржа і найкращі коефіцієнти. Частина щоденних ставок, які пропонує здійснювати букмекер, має 0% маржу і підвищені коефіцієнти.

Частина щоденних ставок, які пропонує здійснювати букмекер, має 0% маржу і підвищені коефіцієнти. Програма лояльності Marathonbet. Кожен користувач може прийняти участь у спеціальній програмі, згідно з умовами якої він отримує різноманітні бонуси, а також певні кошти на спеціальний рахунок.

Кожен користувач може прийняти участь у спеціальній програмі, згідно з умовами якої він отримує різноманітні бонуси, а також певні кошти на спеціальний рахунок. Страховка на експрес. У тому випадку, якщо в експресі, що нараховує не менше 5-ти подій, не зіграє тільки одна – гравець має змогу повернути собі усю суму ставки.

У тому випадку, якщо в експресі, що нараховує не менше 5-ти подій, не зіграє тільки одна – гравець має змогу повернути собі усю суму ставки. Нудний рахунок. Якщо рахунок матчу після його завершення залишиться 0:0, гравець має змогу повернути частину суми, витраченої на ставку.

Якщо рахунок матчу після його завершення залишиться 0:0, гравець має змогу повернути частину суми, витраченої на ставку. Кешбек у Live казино. Щоп'ятниці користувач має змогу отримати до 10% кешбеку від усіх витрачених у розділі коштів.

Щоп'ятниці користувач має змогу отримати до 10% кешбеку від усіх витрачених у розділі коштів. Супер приз. Правильно відповідаючи на запитання вікторини, користувачі отримують можливість позмагатися за цінний суперприз.

Правильно відповідаючи на запитання вікторини, користувачі отримують можливість позмагатися за цінний суперприз. Авансові ставки. При певних умовах гравець може використати частину коштів, які вже були витрачені на ставки для того, щоб зробити нові ставки.

При певних умовах гравець може використати частину коштів, які вже були витрачені на ставки для того, щоб зробити нові ставки. Дострокова виплата. За певних обставин користувачі можуть отримати виплату за деякими ставками до того, як буде завершено певну подію.

За певних обставин користувачі можуть отримати виплату за деякими ставками до того, як буде завершено певну подію. Rebate rewards. Кожного разу, коли користувач використовує слот машину, до 0,5% від усіх витрачених на них коштів повертатимуться до користувацького балансу.

Для того, щоб мати можливість приймати повноцінну участь у різноманітних акціях від Марафонбет України, необхідно надати відповідні дозволи у приватному кабінеті офіційного сайту платформи.

Часті питання

Чи діє наразі який небудь промокод Марафонбет?

Ні, на жаль наразі букмекер не пропонує для своїх користувачів ніяких промокодів. Проте, з часом ця ситуація може змінитись докорінним чином.

Чи діє на платформі бонус за реєстрацію?

Ні, на жаль ніяких бонусів за реєстрацію на платформі наразі не передбачено.

Чи є можливість якимось чином активувати обліковий запис на платформі без вказування особистих даних?

Ні, на жаль ніякої можливості для того, щоб не вказувати ніяких особистих даних і при цьому зареєструватися на платформі наразі не існує.

Чи Марафонбет України працює на території Російської Федерації?

Так, навіть не зважаючи на те, що офіційно букмекер не має права на провадження діяльності на території РФ, гравці можуть отримати доступ до сайту через проксі або VPN.

Додаткові можливості Марафонбет України

Для формування у гравців повноцінного уявлення щодо усіх функцій, які надає їм букмекер, ми надаємо більш повну інформацію про їх специфіку та деякі особливості.

Досвід користування

Платформа влаштована максимально комфортним чином для будь-якого користувача. Цей ефект у першу чергу досягається завдяки доволі простому й зручному у використані інтерфейсу. Але, на жаль, через це дуже суттєво постраждав дизайн. Він виглядає непрофесійно, неакуратно і не відповідно до сучасних вимог.

Ставки типу Live

Як і більша частина інших букмекерських контор, Марафонбет України пропонує для своїх користувачів можливість вкладати парі прямо по ходу перегляду матчів. Загальна кількість доступних ставок не суттєва, і в найкращому випадку доходить до 100 – 150 штук. Серед них немає жодної, яка б виділяла букмекера на тлі інших.

Перегляд матчів онлайн

Ця функція також не здатна здивувати досвідчених азартних гравців взагалі нічим. Все цілком стандартно – користувачу доступний найпростіший відео програвач з набором стандартних функцій. Загальна кількість різноманітних матчів та подій, за якими можна спостерігати становить не більше 10% від усіх доступних для вкладання парі на платформі.

Мобільний додаток

Мобільний додаток функціонує не надто гарно. Постійно відбуваються вилітання, він дуже часто зависає, що може привести до втрати гравцями коштів. Окрім того, в ньому немає можливості грати в казино, а також відсутній доступ до великої кількості ставок, що їх можна знайти на веб версії платформи. Дещо відштовхує також і доволі проблемний процес встановлення додатку, що потребує довгого порпання у налаштуваннях смартфону.

Найбільші переваги платформи

Непоганий перелік акцій і спеціальних пропозицій.

Суттєва сума максимального доступного виграшу і доступна сума для виведенню з платформи.

Простий, легкий у використанні інтерфейс.

Спрощена процедура реєстрації для користувачів з України.

Можливість виводити кошти безпосередньо на банківський рахунок користувача.

Висновок

Можна сказати, що букмекер Марфонбет України – не найкращий з усіх, які наразі можна знайти на теренах українського Інтернету. У той самий час, для того, щоб кожен гравець міг пересвідчитись у цьому самостійно, необхідно, у першу чергу, спробувати його самостійно. Ми б рекомендували спробувати деякі інші, більш крупні й успішні платформи, такі, як, наприклад, 1хБет. Проте, цю платформу цілком можна використовувати у якості запасної, або контори для пошуку так званих "ставкових виделок".