Промокод букмекерської контори Марафон. Пошук і активація на сайті букмекера. Як використати код на сайті букмекера. Кращі бонуси букмекера, фінансові операції. Умови для ставок і коефіцієнти

Букмекерська контора Марафонбет – авторитетна компанія, яка своєчасно виплачує виграші клієнтам, та пропонує багато цікавих акцій. Дізнаємося, наскільки вигідно робити ставки на платформі, та як отримати промокод Марафонбет.

Що таке промокод Марафонбет 2021?

Пропозиція Марафонбет 2021 Подробиці бонусу Промокод Марафонбет 0% маржа букмекер не утримує комісію на відповідних маркетах На сайті букмерера Страховка на експрес Компенсуємо суму ставки (до €30) На сайті букмерера Авансові ставки ставки при недостатньому доступному балансі на рахунку На сайті букмерера Відпадний кешбек Бонус до €1000 На сайті букмерера

Багато букмекерів пропонують своїм клієнтам вітальні бонуси з промокодом. Коли людина реєструється, вона активує код у спеціальному полі. Але Марафон поки ще не створив таку акцію. промокод марафонбет можна застосувати при реєстрації парі в ігровому купоні та при отриманні певних бонусів.

В яких акціях беттори застосовують промокод Марафонбет? Одразу скажемо, що призи та бонуси знаходяться в розділі "Promo" на офіційному сайті букмекера. Є така акція "Нудний рахунок". Якщо гравець поставив на точний рахунок, а матч завершився нульовою нічиєю, букмекер повертає всю суму парі ( до 30 євро) у вигляді фрібету. В умовах акції вказано, що власники промокоду Марафонбет отримують додаткові привілеї.

Як бачимо, пріоритет надається гравцям, у яких є промокод. Ввести його потрібно під час активації бонусу.

Де знайти промокод Марафонбет?

Це питання актуальне для багатьох клієнтів, які полюбляють акції Марафонбет. Знайти правильні коди можна на сайтах букмекерської та спортивної тематики, зокрема на нашому ресурсі. Також можна звернутися до операторів служби підтримки БК Марафон Україна.

Єдине, що не слід робити – звертатися до сумнівних ресурсів, на яких начебто є промокод Марафонбет. Насправді це не дійсний код, просто таким нехитрим способом автори сайту приманюють нових клієнтів. Користуйтеся лише надійними ресурсами, щоб не потрапити в неприємну ситуацію.

Кращі акції БК Марафон

Як ми й казали раніше, на сайті букмекера Марафон є розділ "Промоакції". В ньому зібрані всі бонуси компанії. Переходимо сюди та переконуємося в цьому:

Ми обрали найкращі, що зробити короткий огляд кожної пропозиції.

"Маржа 0%". Дуже популярна акція букмекера Марафонбет. Суть дуже проста. На деякі ринки популярних дисциплін оператор встановлює маржу 0%. Як правило, це коефіцієнти на перемогу, нічию, фори та тотали. Знайти такі привабливі ринки можна не тільки на футбольні, але й на тенісні, хокейні, баскетбольні поєдинки.

Акція триває багато місяців, і букмекер не збирається її завершувати. В деяких випадках гравці застосовують промокод Марафон при реєстрації парі з нульовою маржою.

Програма лояльності. Активні клієнти букмекерської контори Марафон заробляють бали в програмі лояльності, які можна обмінювати на фрібети або використати в інших акціях як купони. Бали нараховуються за ставки з мінімальним коефіцієнтом 1,3. Мінімальна сума парі – 10 євро. Отримавши певну кількість балів, гравцю присвоюється певний рівень. На сайті оператора є таблиця, в якій вказано, як співвідносяться бали з рівнями.

Потрібно враховувати, що бали мають термін використання – 11 місяців. Якщо за цей період гравець не скористається балами, вони згорають. Слідкувати за термінами придатності балів можна у власному кабінеті. Головне вчасно використати їх.

Страховка на експрес. Ця акція сподобається бетторам, які полюбляють ставити експресами. Суть дуже проста: клієнти складають експреси з мінімум 5-ти позицій с мінімальним коефіцієнтом для кожної – 1,5. Якщо лише одна позиція не зіграє, на основний рахунок гравця повертається сума ставки, але не більше 30 євро. В акції можуть приймати участь усі гравці. Більше того, клієнти можуть отримати безліч таких повернень. А ще в умовах акції вказано, що володарі промокоду Марафонбет отримують певні переваги. Компанія надає додаткові бонуси таким гравцям. Знову ж таки, активацію промокоду потрібно зробити під час подачі заявки на участь в акції.

Авансові ставки. Якщо в гравця недостатньо коштів на основному балансі, він може скористатися цією акцією. Доступний аванс відображається у власному кабінеті беттора. Якщо ставка виявиться вдалою, то на основний рахунок гравця поступає чистий виграш, окрім суми авансу.

"Дострокова виплата". Ця функція як класичний кешбек. Її користь у тому, що гравець може отримати кошти по ще не завершеній події. Сума дострокової оплати вираховується по коефіцієнту в лайві на вибраний ринок. Опція доступна не завжди, і не для всій подій. Такі позиції відмічені в лінії букмекера. Звісно, для таких ставок можна застосувати промокод Марафонбет. Якщо гравці активно використовують дострокову виплату, то їх буде цікава ця акція.

Кешбек у Live Казино. Гравці, які грають в казино Марафонбет, отримують компенсацію розміром від 3% до 10%. Для отримання кешбеку потрібно зіграти 10 раундів в якісь грі. Після зарахування кешбеку він переміститься на основний рахунок. Скористатися отриманими коштами можна по-різному: вивести на карточку чи використати їх для ставок або гри в ігри казино.

Реєстрація в БК Марафон

Стати клієнтом букмекерської контори Марафон дуже просто. Для цього достатньо заповнити стандартну форму реєстрації.

Звертаємо увагу на поле з секретним питанням служби підтримки. Обов’язково запам’ятайте відповідь на нього, бо вона знадобиться при відновленні пароля, якщо гравець забуде його. Також бачимо посилання на способи оплати. Гравець обирає спочатку валюту для розрахунків, а потім вже валюту. Важливо одразу визначитися з вибором, бо в подальшому беттор на зможе змінити платіжну систему.

Після заповнення всіх полів гравець тисне на зелену кнопку, та отримує на електронну пошту посилання. Переходить по ньому та авторизується у власному кабінеті.

Ідентифікація. У власному кабінеті гравця є форма для відправлення сканів документів. Гравець обирає розділ "Завантаження документів", та надсилає їх адміністрації. Після цієї операції беттор отримає право не тільки поповнювати рахунок, але й виводити кошти. Головне, щоб інформація в документі співпадала з тією, що гравець вказав під час реєстрації. Таким чином проводиться перевірка особистих даних клієнта.

Сайт Марафонбет

Офіційний сайту БК Марафонбет хоч і виглядає простим, але він зручний в роботі. З часом зовнішній вигляд ресурсу змінювався, але не так радикально, як платформи інших букмекерів. З основних розділів виділимо наступні:

Сервіси (оплата, правила, як укласти парі, контакти);

Результати;

Статистика;

Чат;

Програми.

В налаштуваннях користувачі змінюють формат коефіцієнтів - на європейський, американський, включають, вимикають ідентифікацію коефіцієнтів, вигляд сайту.

У самому верху ресурсу розташовані основні розділи, в тому числі і ставки на кіберспорт, який стає все більш популярним останнім часом. У кутку знаходиться вхід в особистий кабінет і кнопка для відновлення паролю. У центрі розташовані ставки в лайв, а зліва - види спорту для передматчових ставок . У правому блоці публікуються банери з анонсами популярних ставок на найближчі дні.

На сайті Марафонбет для зареєстрованих користувачів доступні прямі трансляції поєдинків. Більшість з них – стріми.

Лінія і коефіцієнти

У букмекерської компанії Марафон традиційно широка лінія для багатьох видів спорту. Клієнти можуть вибирати з більш, ніж 35 дисциплін. Окрім футболу, хокею, баскетболу, тенісу ставити можна можна на більярд, дартс, крикет, шахи і т.д. Розпис містить фільтр подій. Подача коефіцієнтів досить зручна.

Беттори без зусиль знайдуть ставки на фори, тотали, події в таймах, періодах, сетах і інших відрізках матчів. До кожного матчу додається статистика попередніх зустрічей суперників. Букмекерська контора Марафонбет вже давно відрізняється серед інших операторів високими коефіцієнтами. Ми згадували, що на сайті компанії діє акція "0% маржа". Але і на інші ринки комісія не надто велика.

Звернемо увагу на лінію БК Марафон:

Дуже комфортно орієнтуватися навіть недосвідченим гравцям. Популярні види спорту зібрані в лівій частині сайту. Трохи нижче розташовані інші дисціпліни в алфавітному порядку. Події для ставок в лайві поміщаються по центру. Зверху лінії бачимо анонс ставок. Це дуже корисна опція, яка допоможе гравцю запланувати майбутні ставки по ходу матчів.

Розглянемо умови для ставок в БК Марафонбет на популярні види спорту. Дізнаємося, які коефіцієнти пропонує букмекер.

Футбол. Кількість подій на популярні матчі наближається до 350. На поєдинки великих турнірів збірних і клубів число ринків наближається до 500. На різні позиції в межах одного розпису середня комісія дорівнює 4%. Такі ж показники і на інші матчі. Лише на турніри нижчих ліг чемпіонатів маржа букмекера досягає 5,5%, а кількість ринків в розпису не перевищує 150. В Лайв комісія на футбольні ринки досягає 6%.

Теніс. Тенісні розписи включають до 55 ринків на "Мастерс" і до 70 позицій на матчі турнірів "Великого шолома". На менш престижні змагання компанія пропонує до 35 варіантів парі. Маржа на основні ринки тут дорівнює 4%, на інших позиціях заробіток букмекера не перевищує 5%. При оцінці маржі БК Марафон на матчі інших тенісних турнірів з'ясувалося, що в середньому вона не перевищує 5%. Це один з кращих показників. В лайві Марафон заробляє до 6%. Звісно, що для окремих тенісних і інших ринків можна застосовувати промокод Марафонбет.

Хокей. Розписи хокейних ігор на сайті БК Марафон включають до 300 позицій. Найбільше пропозицій - на матчі НХЛ, світового чемпіонату та Олімпійських ігор. Ненабагато менше ринків на зустрічі КХЛ. Середня маржа на хокей становить 4%. Цей показник залишається незмінним для зустрічей НХЛ, КХЛ і збірних. В Лайв маржа не перевищує 5% при трохи меншій кількості маркетів.

Баскетбол. Баскетбольні гри користуються великим попитом у клієнтів БК Марафонбет. Найбільше ринків можна знайти на матчі НБА, Євроліги, Євробаскету і чемпіонату світу, а також Олімпійських ігор. Кількість варіантів ставок на популярні матчі наближається до 150. На матчі національних першостей число ринків досягає 100. Багато ставок на індивідуальні показники, на події в чвертях, на фори і тотали. Середня маржа на топові події в баскетболі становить 3%. На менш престижних події заробіток букмекера досягає 4%. Комісія в лайв на баскетбол утримується на рівні 5%.

Кіберспорт. На сайті Марафонбет беттори знайдуть ставки на популярні комп'ютерні дисципліни - CS GO, Dota 2, League of Legend, FIFA. В середньому кількість пропозицій в розписах варіюється від 15 до 30. На найскромніші баталії букмекер виділяє до 5 маркетів. Комісія на передматчеві ринки на кіберспорт варіюється між 5% і 6%. У лайв на відсоток вище.

Як бачимо, коефіцієнти в букмекерській конторі Марафон - одні з найкращих серед багатьох операторів ставок.

Мобільні ставки

Гравці можуть скористатися мобільними додатками. Посилання для скачування програм для смартфонів доступні вгорі офіційної сторінки:

Коли беттор встановлює програму Android, він дає згоду на використання програм від невідомих джерел. Оскільки БК Марафон є надійною організацією, то всі її продукти безпечні. У мобільних додатках клієнтам доступні основні функції, які є на офіційній сторінці компанії. У тому числі гравець зможе використати промокод марафонбет для ставок в лайві та в прематчі.

Фінансові операції

Для поповнення рахунку ти виведення коштів гравці користуються такими популярними платіжними системами:

Visa;

Mastercard;

Webmoney;

Ipay;

Мобільні перекази Київстар.

В залежності від обраної системи мінімальна сума для поповнення знаходиться в межах 34-170 грн. Для виведення коштів мінімум становить від 61 до 170 грн. Всі операції проводяться миттєво і без комісії.

Служба підтримки та відгуки гравців

Контактні дані вказані у відповідному розділі букмекера Марафонбет. Тут же розміщені посилання на соціальні мережі і месенджери. Отримати консультації з усіх питань можна за наступними каналами:

телефон гарячої лінії;

електронна пошта;

онлайн-чат.

Відповіді, як правило, оперативні і не викликають додаткових запитань. Швидше за все приходять відповіді по чату. Лист з відповіддю на електронну пошту доводиться чекати до години.

Більшість клієнтів БК Марафон позитивно оцінюють умови для ставок. Перш за все, гравці відзначають високі коефіцієнти, наявність фільтра подій і великий вибір ринків в розписах. Зі знаком плюс оцінюється діяльність служби підтримки, а також можливість отримання дзеркал по різних каналах зв'язку.

У негативних коментарях можна почути невдоволення з приводу блокування сайту інтернет провайдерами. Але це скоріше проблема законодавства країни реєстрації беттора.

Популярні питання

Як активувати промокод марафонбет на сайті букмекера?

У власному кабінеті знаходите акцію, до якої можна застосувати промокод, та вставляєте код у відповідне поле.

Який термін дії промокодів Марафонбет?

Як правило, місяць. Але це треба перевіряти в кожному випадку окремо.

Чому на сайті Марафон немає вітального бонусу?

У компанії є багато інших привабливих акцій, які сповна заміняють вітальний бонус. Тому особливого сенсу створювати бонус для новачків зараз немає.

Чи діє акція "0% маржа" у мобільному додатку БК Марафон?

Так, вона доступна для всіх користувачів мобільної версії та додатку Марафонбет.

Чи можна приймати участь у декількох акціях одночасно?

Так, але не у всіх. Читайте умови для кожної акції, там є пункт, в якому вказано, чи можна її поєднувати з іншими бонусами букмекера Марафонбет.

Топ 3 альтернативних операторів

Звісно, що Марафонбет – не єдина компанія, яка пропонує такі вигідні умови для ставок. Ми підібрали 3 компанії, які, на наш погляд, складають достойну конкуренцію.

Парі-матч

Цей оператор добре відомий українським бетторам. Вони часто довіряють свої кошти Парі-матч, оскільки впевнені, що отримають виграш, яким би великим він не був. За багато років своєї діяльності букмекерська компанія Парі-матч провела безліч акцій. Серед них достатньо з промокодами. Звісно, клієнти знайдуть багато ставок на популярні й не дуже дисципліні з прийнятними коефіцієнтами.

1хBet

Компанія стрімко увірвалася в топ кращих букмекерів. І не дарма, бо на сайті 1ХБет дуже багато акцій та бонусів, у тому числі й вітальний. Клієнти задоволені як коефіцієнтами, так і кількістю ставок в лінії. А ще оператор створив повноцінний ігровий розділ та окрему кімнату для гравців у покер.

Мелбет

За досить короткий час букмекерська контора Мелбет створила досить велику клієнтську базу. Компанія також пропонує вигідні умови для ставок та створила вітальний бонус для нових гравців. Корисні розділи з результатами та статистикою.

Висновки

Оператор ставок Марафонбет залишається одним з провідних. Організація стабільно нарощує клієнтську базу. Високі коефіцієнти і широкі розписи, привабливі бонуси – ось головні причини, чому гравці ставлять саме тут. Ну а промокоди Марафонбет - як приємний додаток до всіх плюсів компанії.