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Лідер Мілвокі може пропустити старт плей-оф НБА

Сьогодні 20:07 41 0
Лідер Мілвокі може пропустити старт плей-оф НБА
Фото - Getty Images
#Мілвокі, #Янніс Адетокумбо

Джерело - Чемпіон.

Лідер Мілвокі Янніс Адетокумбо може пропустити початок серії плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА) проти Індіани.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровскі. 

Тренерський штаб Мілвокі сподівається, що Адетокумбо повернеться пізніше під час серії плей-оф.

Нагадаємо, Янніс травмувався в матчі з Бостоном (104:91). У 29-річного гравця було діагностовано розтягнення лівої гомілки. У поточному сезоні він в середньому за матч набирає 30,4 очка, 11,5 підбирань та 6,5 перехоплень.

Раніше НБА опублікувала новий рейтинг претендентів на звання найкращого гравця поточного сезону (MVP).

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