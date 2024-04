Лідер Мілвокі може пропустити старт плей-оф НБА

Лідер Мілвокі Янніс Адетокумбо може пропустити початок серії плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА) проти Індіани.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровскі.

Тренерський штаб Мілвокі сподівається, що Адетокумбо повернеться пізніше під час серії плей-оф.

Нагадаємо, Янніс травмувався в матчі з Бостоном (104:91). У 29-річного гравця було діагностовано розтягнення лівої гомілки. У поточному сезоні він в середньому за матч набирає 30,4 очка, 11,5 підбирань та 6,5 перехоплень.

ESPN Sources: The Milwaukee Bucks are preparing to be without two-time MVP Giannis Antetokounmpo for the start of their opening round series against the Indiana Pacers, but are hopeful treatment on his left calf strain will allow him to return sometime later in the series. pic.twitter.com/8p0wCiRSRl