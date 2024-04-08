НБА оновила рейтинг претендентів на звання найкращого гравця регулярного чемпіонату

Джерело - Чемпіон.

Національна баскетбольна асоціація (НБА) опублікувала новий рейтинг претендентів на звання найкращого гравця поточного сезону (MVP).

Лідером залишається чинний чемпіон та МВП фінальної серії НБА, сербський центрфорвард Нікола Йокич.

Але з четвертої на другу сходинку піднявся словенський свінгмен Далласа Лука Дончич.

Слідом за ним розмістилися Шей Гілджес-Александер із Оклахоми та грек Янніс Адетокумбо з Мілуокі.

Замикає чільну п'ятірку одноклубник українця Святослава Михайлюка і лідер Бостона Джейсон Тейтум.

Рейтинг претендентів на MVP НБА

Нікола Йокич (Денвер) Лука Дончич (Даллас) Шей Гілджес-Александер (Оклахома) Янніс Адетокумбо (Мілуокі) Джейсон Тейтум (Бостон)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що європейські гравці встановили рекорд НБА за кількістю трипл-даблів.

Дончич оновив рекорд НБА за кількістю трипл-даблів поспіль.