НБА оновила рейтинг претендентів на звання найкращого гравця регулярного чемпіонату

Джерело - Чемпіон.
Національна баскетбольна асоціація (НБА) опублікувала новий рейтинг претендентів на звання найкращого гравця поточного сезону (MVP).
Лідером залишається чинний чемпіон та МВП фінальної серії НБА, сербський центрфорвард Нікола Йокич.
Але з четвертої на другу сходинку піднявся словенський свінгмен Далласа Лука Дончич.
Слідом за ним розмістилися Шей Гілджес-Александер із Оклахоми та грек Янніс Адетокумбо з Мілуокі.
Замикає чільну п'ятірку одноклубник українця Святослава Михайлюка і лідер Бостона Джейсон Тейтум.
Рейтинг претендентів на MVP НБА
- Нікола Йокич (Денвер)
- Лука Дончич (Даллас)
- Шей Гілджес-Александер (Оклахома)
- Янніс Адетокумбо (Мілуокі)
- Джейсон Тейтум (Бостон)
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що європейські гравці встановили рекорд НБА за кількістю трипл-даблів.
Дончич оновив рекорд НБА за кількістю трипл-даблів поспіль.