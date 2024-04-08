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НБА оновила рейтинг претендентів на звання найкращого гравця регулярного чемпіонату

Сьогодні 09:39 78 0
НБА оновила рейтинг претендентів на звання найкращого гравця регулярного чемпіонату
Фото:Еurosport.com
#NBA, #Лука Дончич, #Нікола Йокич

Джерело - Чемпіон.

Національна баскетбольна асоціація (НБА) опублікувала новий рейтинг претендентів на звання найкращого гравця поточного сезону (MVP).

Лідером залишається чинний чемпіон та МВП фінальної серії НБА, сербський центрфорвард Нікола Йокич.

Але з четвертої на другу сходинку піднявся словенський свінгмен Далласа Лука Дончич.

Слідом за ним розмістилися Шей Гілджес-Александер із Оклахоми та грек Янніс Адетокумбо з Мілуокі.

Замикає чільну п'ятірку одноклубник українця Святослава Михайлюка і лідер Бостона Джейсон Тейтум.

Рейтинг претендентів на MVP НБА

  1. Нікола Йокич (Денвер)
  2. Лука Дончич (Даллас)
  3. Шей Гілджес-Александер (Оклахома)
  4. Янніс Адетокумбо (Мілуокі)
  5. Джейсон Тейтум (Бостон)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що європейські гравці встановили рекорд НБА за кількістю трипл-даблів.

Дончич оновив рекорд НБА за кількістю трипл-даблів поспіль.

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