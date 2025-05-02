"Російська душа" знову запалює: друга ракетку світу обматюкав батька на турнірі в Мадриді
Другий номер світового рейтингу ATP Александр Звєрєв зганьбився на турнірі серії ATP 1000 у Мадриді.
На стадії 1/8 фіналу німець поступився аргентинцю Франсіско Серундоло (6:7, 3:6), проте найбільший резонанс викликала не сама поразка, а поведінка тенісиста на корті.
Під час матчу гравець з російським корінням не стримав емоцій і обматюкав власного батька, який є також його тренером.
У відповідь на пораду про техніку удару, Звєрєв агресивно вигукнув: "Та ти за*бав зі своїм обертанням!"
Інцидент потрапив у прямий ефір і миттєво став вірусним у соцмережах. Проте фанати Звєрєва не вперше спостерігають за конфліктом батька і сина. Александр полюбляє публічно принижувати свого тренера.
Нагадаємо, напередодні стався скандал за участю російського тенісиста, який вилетів через власний ідіотизм з турніру ITF у Сабаделі.
Святослав Гулін після взятого гейму закричав "сосать" і показав судді жест у бік своїх геніталій. І це ще не все: він пройшовся по корту, а потім знову повторив той самий непристойний рух, спрямований на арбітра.