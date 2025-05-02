"Російська душа" знову запалює: друга ракетку світу обматюкав батька на турнірі в Мадриді

Другий номер світового рейтингу ATP Александр Звєрєв зганьбився на турнірі серії ATP 1000 у Мадриді.

На стадії 1/8 фіналу німець поступився аргентинцю Франсіско Серундоло (6:7, 3:6), проте найбільший резонанс викликала не сама поразка, а поведінка тенісиста на корті.

Під час матчу гравець з російським корінням не стримав емоцій і обматюкав власного батька, який є також його тренером.

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У відповідь на пораду про техніку удару, Звєрєв агресивно вигукнув: "Та ти за*бав зі своїм обертанням!"

Інцидент потрапив у прямий ефір і миттєво став вірусним у соцмережах. Проте фанати Звєрєва не вперше спостерігають за конфліктом батька і сина. Александр полюбляє публічно принижувати свого тренера.

#TennisParents #TennisLife #JuniorTennis #TennisHumor #CourtDrama #ReelTennis @thetennispulse Spin it. Or hit it flat. Whichever. The important thing is — give some advice 🤣🤣 These were the actual tips Papa Zverev gave during Alexander Zverev’s Round of 16 match against Francisco Cerúndolo at the 2025 Mutua Madrid Open yesterday. ✨Tennis parents✨, ladies and gentlemen. Catch it all in the new episode of Tennis Pulse — “Our Story”: growing up on court, family drama, and coaching from the sidelines. We opened up about our childhood on court, shared every tennis trauma… And yes, we cried. #OurStory #TennisShow @Alexander Zverev ♬ Originalton - thetennispulse

Нагадаємо, напередодні стався скандал за участю російського тенісиста, який вилетів через власний ідіотизм з турніру ITF у Сабаделі.

Святослав Гулін після взятого гейму закричав "сосать" і показав судді жест у бік своїх геніталій. І це ще не все: він пройшовся по корту, а потім знову повторив той самий непристойний рух, спрямований на арбітра.