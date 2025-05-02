Вирішальна гра за повернення в елітний дивізіон: де дивитись матч Японія – Україна

Чемпіонат світу з хокею в дивізіоні IA, що проходить у Румунії, добігає завершення. Після чотирьох турів збірна України має чудові шанси на підвищення у класі – команда Дмитра Христича посідає друге місце в турнірній таблиці з 9 очками, поступаючись лише Великій Британії за додатковими показниками.

У суботу, 3 травня, на "синьо-жовтих", які після поразки від Великої Британії (3:4, буліти) здобули перемоги над Італією (3:2, буліти), Румунією (4:0) та Польщею (4:1), чекає вирішальне протистояння – матч проти збірної Японії. Початок гри – о 12:30 за київським часом.

Суперники української збірної набрали лише чотири залікові бали, перемігши Румунію (5:3) та поступившись Великій Британії в овертаймі (4:5). Однак і в інших іграх японці проявили характер і нав'язали гідну боротьбу, зокрема командам Італії (1:4) та Польщі (1:2).

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Де дивитися поєдинок

Українські вболівальники зможуть підтримати команду в прямому етері: трансляція буде доступна на телеканалі "Суспільне Спорт", офіційному сайті "Суспільного", його YouTube-каналі та регіональних каналах мовника.

Турнірна ситуація перед останнім туром

Велика Британія – 9 очок

Україна – 9 очок

Італія – 7 очок

Польща – 6 очок

Японія – 4 очки

Румунія – 1 очко

Згідно з регламентом, до вищого дивізіону виходять дві кращі збірні. У разі рівності очок перевага надається команді, яка виграла в очній зустрічі.

ФХУ

Що потрібно Україні для підвищення у класі

Україна точно виходить у топдивізіон, якщо:

перемагає Японію в основний час;

грає внічию або програє в овертаймі/по булітах

програє, але Італія при цьому не обіграє Румунію в основний час або Польща в основний час здолає британців.

Україна залишиться в дивізіоні IA, якщо:

програє Японії в основний час, Італія виграє у Румунії в основний час, а Велика Британія візьме бодай очко у грі з поляками

У збірної України є перевага над Італією завдяки перемозі в очному матчі, тож навіть у разі рівності очок українці будуть вище.

Турнірна мотивація

Японія втратила шанси на підвищення, але гарантувала собі збереження місця в дивізіоні IA завдяки перемозі над Румунією (5:3). Для азійської збірної матч з Україною не має турнірного значення.

Натомість для українців цей матч може стати історичним – перемога відкриє нам шлях до еліти світового хокею вперше з 2007 року.