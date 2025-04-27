Чемпіонат світу в Дивізіоні IА: календар та результати

З 27 квітня по 3 травня у румунському місті Сфинту-Георге на "Сепсі Арені" пройдуть матчі чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні IA. На турнірі зіграють шість збірних: двоє "невдах" минулорічного елітного дивізіону, три колективи які залишилися, а також збірна України – переможець Дивізіону IB.

Формат ЧС-2025 передбачає, що кожна команда зіграє по одному матчу одна з одною. За підсумками турніру дві кращі збірні здобудуть путівку до елітного дивізіону, а команда, що посяде останнє місце, вилетить у нижчий дивізіон.

Зазначимо, що "синьо-жовті" на цьому рівні грають уперше з 2017 року, тому збереження прописки можна буде вважати хорошою ціллю. Водночас результати товариських матчів дають підстави для обнадійливих очікувань.

У межах підготовки українці переграли поляків, потім поступилися "кадрі" лише в овертаймі, а в останній зустрічі перед ЧС мінімально обіграли Японію.

Чемпіонат світу з хокею в Дивізіоні IA

27 квітня, 1 тур

12:30 | Японія – Італія

16:00 | Україна – Велика Британія

19:30 | Румунія – Польща

28 квітня, 2 тур

12:30 | Італія – Україна

16:00 | Польща – Японія

19:30 | Велика Британія – Румунія

30 квітня, 3 тур

12:30 | Велика Британія – Японія

16:00 | Польща – Італія

19:30 | Україна – Румунія

1 травня, 4 тур

12:30 | Італія – Велика Британія

16:00 | Польща – Україна

19:30 | Румунія – Японія

3 травня, 5 тур

12:30 | Японія – Україна

16:00 | Італія – Румунія

19:30 | Велика Британія – Польща