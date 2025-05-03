Шульга опинився в списку 75 гравців, яких запросили на драфт-комбайн НБА

Український баскетболіст Максим Шульга та інші 74 гравці отримали запрошення від НБА взяти участь в традиційному драфт-комбайні.

Про це повідомляє сайт ліги.

До них доєднаються обрані гравці з елітного табору G-Ліги, який відбудеться 9-11 травня. Сам драфт-комбайн НБА проходитиме з 11 по 18 травня у Чикаго.

The NBA announced today that 75 players have been invited to the 2025 NBA Draft Combine, which will take place from May 11-18 at Wintrust Arena and the Marriott Marquis in Chicago.



Additionally, a select number of standout players from the 2025 NBA G League Elite Camp, which… pic.twitter.com/KlCy4tcvW8 — NBA Communications (@NBAPR) May 2, 2025

Як зазначено в Колективному договорі, всі запрошені гравці зобов'язані бути присутніми та брати участь у драфт-комбайні. НБА може звільнити запрошеного гравця від участі у заході та зобов'язати завершити його пізніше.

Драфт-комбайн НБА – це багатоденний захід, який відбувається щороку в травні перед червневим драфтом НБА. Під час драфт-комбайну баскетболісти з коледжів та професійні баскетболісти проходять обміри та медичні тести, співбесіди, виконують різні спортивні тести та вправи з кидків, а також грають тренувальні матчі п'ять на п'ять перед аудиторією тренерів, генеральних менеджерів та скаутів НБА.

Спортсмени можуть бути присутніми лише за запрошеннями. Виступ спортсмена під час драфт-комбайну може вплинути на сприйняття, драфт-статус, зарплату і, зрештою, на кар'єру гравця. Починаючи з 2024 року, участь у заході є обов'язковою для того, щоб гравець мав право бути виставленим на драфт.

Нагадаємо, що Максим Шульга був визнаний гравцем року в Дивізіоні NCAA Atlantic-10, який він виграв зі своєю командою VCU.

Команда 22-річного українця вийшла до Березневого шаленства, де вона закінчила свій шлях у першому раунді. Після цього Шульга взяв участь у Матчі всіх зірок NABC-Reese Division I