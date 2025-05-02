Легенда Баварії і збірної Німеччини завів роман із моделлю, яка на 38 років молодша за нього

Легендарний капітан збірної Німеччини і володар Золотого м'яча Лотар Маттеус став предметом гарячих обговорень у європейських ЗМІ, але цього разу не через футбол.

64-річний ексфутболіст, як повідомляють різні медіа, зустрічається з 26-річною моделлю Терезою Зоммер. Їх помітили разом на престижному гірськолижному курорті Ішгль в Австрії, де дівчина брала участь у спортивному заході.

Тереза – не лише модель, а й випускниця King's College у Лондоні, де вивчала економіку й менеджмент, а також проходила курс із психології в університеті Дарема. У дитинстві вона професійно займалася дзюдо, а нині вражає навичками катання на лижах.

Після того, як пару помітили разом, журналісти звернулися до Маттеуса з проханням прокоментувати стосунки. Легенда футболу не розгубився.

"Ми тут заради гірських лиж. А це – приватна справа".

Нагадаємо, Маттеус, який провів 150 матчів за збірну Німеччини, шість разів вигравав Бундеслігу з Баварією, а також здобував трофеї в складі міланського Інтера, відомий також своїм бурхливим особистим життям.

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За його плечима зіркового футболіста п’ять шлюбів, більшість із молодшими жінками. Останній шлюб із росіянкою Анастасією Клімко тривав сім років і завершився у 2021-му.

Раніше повідомлялося, що інша легенда Баварії та зірка жіночого тенісу розійшлися після восьми років шлюбу.