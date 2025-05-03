Райо в більшості перемогло Хетафе у боротьбі за зону єврокубків

Райо Вальєкано здобуло мінімальну перемогу над Хетафе в межах 34 туру іспанської Ла Ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь гостей, єдиним забитим м'ячем відзначився Флоріан Лежен на початку поєдинку.

Райо втримувало позитивний для себе результат, а на 80 хвилині Джене отримав пряму червону та залишив свою команду в меншості.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

2 травня, 34 тур

Райо Вальєкано – Хетафе 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 7 Лежен

Зауважимо, що "бджоли" перервали свою 4-матчеву серію без перемог та наблизилися до зони єврокубків. Наразі Райо має однакову кількість очок з 8-ю Осасуною, а також 10-ю Мальоркою – в усіх по 44, проте Вальєкано зіграли на одну гру в чемпіонаті більше.

Хетафе наразі має 4 поспіль поразки та розташувався на 12 позиції, набравши 39 залікових балів. Перемога в цій грі "темно-сині" мали можливість наблизитися до зони Ліги конференцій у чемпіонаті Іспанії.