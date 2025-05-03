Святковий гол: Сидорчук на день народження допоміг Вестерло перемогти Дендер

Український півзахисник Вестерло Сергій Сидорчук відзначився голом у ворота Дендера у межах бельгійської Ліги Жюпіле, групи за прохід у Лігу конференцій.

Команда Сидорчука поступалася по ходу гри, проте за 15 хвилин до завершення поєдинку зуміла забити тричі. Останній, четвертий гол, записав на свій рахунок Сергій Сидорчук, який 2 травня святкував 34-річчя.

Ця перемога дозволяє Вестерло боротися за прохід у Лігу конференцій. Зазначимо, що шість команд з 7 по 12 місця грають між собою за єдину путівку до Ліги конференцій.

Наразі цей залік очолює Шарлеруа, який на один заліковий бал випереджає Вестерло, маючи гру в запасі.

У поточному сезоні Сергій Сидорчук провів за бельгійський клуб 16 матчів, забив 3 голи та віддав 2 асисти. Його контракт з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює його в 700 тисяч євро.

Раніше півзахисник розповів про можливість повернення у київське Динамо.