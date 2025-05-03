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Буду боротися за перемогу, – Бондарев назвав цілі на сезон італійської Формули-4

Станіслав Лисак — 3 травня 2025, 01:15
Буду боротися за перемогу, – Бондарев назвав цілі на сезон італійської Формули-4

Український пілот академії Вільямс та команди Prema Racing Олександр Бондарев має намір поборотися за перемогу в заліку новачків італійської Формули-4.

Про це 16-річний гонщик розповів у коментарі Чемпіону.

"Італійська F4 – найсильніша серія у світі, і цього сезону вона буде ще й дуже конкурентною: понад 40 пілотів, декілька дуже потужних команд, які підготували сильних гонщиків. Найважливіше в італійському чемпіонаті – це добре кваліфікуватись і мати змогу боротися попереду.
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Тому що, через різний рівень підготовки пілотів і їх таку велику кількість, зазвичай можемо очікувати червоні прапори, і більшість кіл гонки під машиною безпеки, тому краще в таких випадках триматися попереду пелетону.
Щодо очікувань – я буду боротися за першу п'ятірку та перемогу в заліку новачків. Але сезон довгий – 7 етапів, 23 гонка – тому можуть бути як приємні сюрпризи, так і не дуже", – заявив Бондарев.
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Нагадаємо, що перший етап італійської Формули-4 відбуватиметься вже цими вихідними. Перші гонки заплановані на 3 травня, а вирішальний, фінальний заїзд відбудеться 4-го.

Проходить етап на Міжнародному Автодромі Мізано імені Марко Сімончеллі, тут же буде і завершуватися чемпіонат на Гран-прі, що відбудеться з 10 по 12 жовтня. Загалом на гонщиків чекає 7 етапів та 23 гонки, які визначать найкращих пілотів, конструкторів та новачків сезону.

Олександр Бондарев Формула-4 Вільямс

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