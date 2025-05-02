Анадолу Ефес перевів серію з Панатінаїкосом у п'ятий матч в плейоф Євроліги
У п'ятницю, 2 травня, заплановане проведення двох матчів першого раунду плейоф Євроліги.
У першому поєдинку вечора зійшлися Анадолу Ефес та Панатінаїкос, який сподівався здобути перемогу та закрити серію.
Але турецький виявився проти такого розвитку подій. Команди постійно відбирали лідерство один в одного, що призвело до клатчу, де господарі майданчика вирвали перемогу. На фанатів очікує фінальний, п'ятий поєдинок, який визначить учасник Фіналу чотирьох.
В іншому протистоянні зійшлися Барселона та Монако, чий матч закінчиться пізніше. На велику перерву команди пішли за рахунку 35:38.
Євроліга – плейоф
Перший раунд, четвертий матч, 2 травня
Анадолу Ефес – Панатінаїкос 85:82 (21:18, 17:15, 22:26, 25:23) – рахунок у серії 2-2
Барселона – Монако 35:38 (23:14, 12:24) – матч триває
Раніше визначилися перші дві команди, які зіграють у Фіналі чотирьох: Фенербахче виграв усі матчі серії проти Парижа, у той час, як Олімпіакос вибив Реал.
Нагадаємо, що головний тренер Сан-Антоніо Сперс Грегг Попович був змушений завершити кар'єру.