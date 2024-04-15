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Михайлюк повторив особистий рекорд у матчі проти Вашингтона, Лень допоміг Сакраменто розгромити Портленд: результати заключного дня регулярки НБА

Сьогодні 07:43 263 0
Михайлюк повторив особистий рекорд у матчі проти Вашингтона, Лень допоміг Сакраменто розгромити Портленд: результати заключного дня регулярки НБА
#NBA, #Олексій Лень, #Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

14 квітня в Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбувся заключний ігровий день регулярного чемпіонату, за підсумками якого визначилися всі учасники плей-ін

Зокрема, свої матчі провели команди українських гравців. Святослав Михайлюк став другим найрезультативнішим гравцем (26 очок, 5 підбирань та 5 передач) Бостона в матчі проти Вашингтона, повторивши особистий рекорд результативності в НБА. 

Олексій Лень допоміг Сакраменто знищити Портленд. 

НБА — регулярний чемпіонат
14 квітня

Бостон — Вашингтон 132:122 (34:30, 35:29, 38:30, 25:33)

Індіана — Атланта 157:115 (49:34, 37:38, 39:21, 32:22)

Клівленд — Шарлот 110:120 (33:24, 25:33, 38:31, 14:32)

Маямі — Торонто 118:103 (24:24, 43:22, 27:25, 24:32)

Нью-Йорк — Чикаго ОТ 120:119 (29:28, 21:19, 26:35, 33:27, 11:10)

Орландо — Мілвокі 113:88 (22:30, 25:12, 33:29, 33:17)

Філадельфія — Бруклін 107:86 (22:23, 33:21, 26:20, 26:22)

Голден Стейт — Юта 123:116 (33:27, 30:29, 32:33, 28:27)

Кліпперс — Х’юстон 105:116 (21:24, 30:24, 32:37, 22:31)

Мемфіс — Денвер 111:126 (26:29, 28:37, 21:28, 36:32)

Міннесота — Фінікс 106:125 (22:44, 31:22, 25:23, 28:36)

Нью-Орлеан — Лейкерс 108:124 (24:30, 29:40, 24:29, 31:25)

Оклахома — Даллас 135:86 (39:22, 43:19, 26:16, 27:29)

Сакраменто — Портленд 121:82 (30:18, 35:19, 34:21, 22:24)

Сан-Антоніо — Детройт 123:95 (29:23, 34:17, 30:23, 30:32)

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