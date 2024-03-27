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22.03.2024 12:00 942

Адетокумбо проводить найрезультативніший сезон у кар'єрі

Сьогодні 13:11 85 0
Адетокумбо проводить найрезультативніший сезон у кар'єрі
#Мілуокі, #Янніс Адетокумбо

Джерело - Чемпіон.

Лідер Мілвокі Янніс Адетокумбо проводить найкращий сезон в кар'єрі за набраними очками в кар'єрі.

Грецький баскетболіст цього сезону вже набрав 2 023 очки. 

Попередній найвищий показник Адетокумбо встановив ще в сезоні-2017/2018 –  2014 очок. В сезоні-2021/2022 Янніс також перетнув позначку у дві тисячі набраних очок за сезон – 2002.

Нагадаємо, що Адетокумбо потрапив у рейтинг претендентів на звання MVP сезону.

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