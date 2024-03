Адетокумбо проводить найрезультативніший сезон у кар'єрі

Лідер Мілвокі Янніс Адетокумбо проводить найкращий сезон в кар'єрі за набраними очками в кар'єрі.

Грецький баскетболіст цього сезону вже набрав 2 023 очки.

Попередній найвищий показник Адетокумбо встановив ще в сезоні-2017/2018 – 2014 очок. В сезоні-2021/2022 Янніс також перетнув позначку у дві тисячі набраних очок за сезон – 2002.

POINT FORWARD.



Giannis set a new career high with 11 games left to play. pic.twitter.com/mw3081eOhN