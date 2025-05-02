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Легендарний Йоганнес Бо дебютував у новому для себе виді спорту

Руслан Травкін — 2 травня 2025, 09:48
Легендарний Йоганнес Бо дебютував у новому для себе виді спорту
Йоганнес Бо
Instagram

Легенда біатлону Йоганнес Бо, який кілька місяців тому завершив кар'єру, взяв участь у напівмарафоні Grue Halvmaraton. Норвежець подолав 21.09 км за 1 годину, 20 хвилин і 19 секунд, що дозволило йому фінішувати 78-м.

Про це повідомляє Nordicmag.info.

Після 6 км дистанції Бо показував 71-й час, а після 15 км взагалі 65-й, але останні кілометри Йоганнес пробіг не так успішно.

Переможцем став Сенай Амлес Фіссехаціон, який показав час 1 година 5 хвилин і 42 секунди.

Нагадаємо, Йоганнес Тінгнес Бо завершив кар'єру після біатлонного сезону-2024/25.

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На рахунку 31-річного Йоганнеса п'ять перемог на Кубках світу з біатлону, 20 перемог на чемпіонатах світу та п'ять олімпійських золотих нагород.

біатлон Йоганнес Бо напівмарафон

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