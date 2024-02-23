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Пул уперше в сезоні вийшов не в стартовому складі Вашинготна

Захисник розпочав матч із Денвером у запасі
Сьогодні 10:36 108 0
Пул уперше в сезоні вийшов не в стартовому складі Вашинготна
#NBA, #Вашингтон, #Денвер, #Джордан Пул

Джерело - Чемпіон.

Захисник Вашингтона Джордан Пул не вийшов у стартовому складі команди на гру з Денвером (110:130) у регулярному чемпіонату НБА.

Це сталося вперше в нинішньому сезоні Національної баскетбольної асоціації, до цього він зіграв 52 матчі у стартовій п’ятірці.

За підсумком поєдинку Пул відіграв 30 хвилин. За цей час Джордан набрав 18 очок, зробив 1 підбирання та 1 асист.

Нагадаємо, Вашингтон поступився Денверу в межах регулярного чемпіонату НБА (130:110). 

Раніше Джордан Пул повторив рекорд легендарного Майкла Джордана за кількістю набраних очок у передсезонній грі за Вашингтон, встановлений у 2001 році.

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