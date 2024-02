Захисник Вашингтона Джордан Пул не вийшов у стартовому складі команди на гру з Денвером (110:130) у регулярному чемпіонату НБА.

Це сталося вперше в нинішньому сезоні Національної баскетбольної асоціації, до цього він зіграв 52 матчі у стартовій п’ятірці.

За підсумком поєдинку Пул відіграв 30 хвилин. За цей час Джордан набрав 18 очок, зробив 1 підбирання та 1 асист.

Jordan Poole has been moved to the bench vs. Nuggets pic.twitter.com/AMez3LXGsD