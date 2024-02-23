Лень допоміг Сакраменто переграти Сан-Антоніо, Бостон із Михайлюком здолав Чикаго: результати матчів НБА

Результати матчів регулярного чемпіонату НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Зокрема Бостон зі Святославом Михайлюком у складі обіграв Чикаго. Українець провів на паркеті 2 хвилини, за цей час він заробив 3 очки, віддав один асист та зробив одне перехоплення.

Також Олексій Лень допоміг Сакраменто здолати Сан-Антоніо. Український баскетболіст відіграв 14 хвилин, за які заробив 4 очки та зробив 4 перехоплення.

НБА - Регулярний чемпіонат

23 лютого

Індіана – Детройт 129:115 (42:25, 30:18, 30:45, 27:27)

Клівленд – Орландо 109:116 (24:29, 26:25, 32:32, 27:30)

Торонто – Бруклін 121:93 (30:21, 29:27, 23:23, 39:22)

Філадельфія – Нью-Йорк 96:110 (21:32, 25:37, 35:22, 15:19)

Даллас – Фінікс 123:113 (32:33, 28:30, 36:28, 27:22)

Новий Орлеан – Г'юстон 127:105 (31:27, 32:23, 38:29, 26:26)

Оклахома – Кліпперс 129:107 (35:33, 26:26, 35:23, 33:25)

Чикаго – Бостон 112:129 (23:31, 39:28, 21:37, 29:33)

Денвер – Вашингтон 130:110 (38:25, 34:24, 29:34, 29:27)

Юта – Шарлотт 107:115 (26:34, 26:22, 38:29, 17:30)

Голден Стейт – Лейкерс 128:110 (31:28, 36:28, 31:26, 30:28)

Сакраменто – Сан-Антоніо 127:122 (30:32, 35:25, 28:30, 34:35)

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