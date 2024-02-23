Лень допоміг Сакраменто переграти Сан-Антоніо, Бостон із Михайлюком здолав Чикаго: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
Зокрема Бостон зі Святославом Михайлюком у складі обіграв Чикаго. Українець провів на паркеті 2 хвилини, за цей час він заробив 3 очки, віддав один асист та зробив одне перехоплення.
Також Олексій Лень допоміг Сакраменто здолати Сан-Антоніо. Український баскетболіст відіграв 14 хвилин, за які заробив 4 очки та зробив 4 перехоплення.
Індіана – Детройт 129:115 (42:25, 30:18, 30:45, 27:27)
Клівленд – Орландо 109:116 (24:29, 26:25, 32:32, 27:30)
Торонто – Бруклін 121:93 (30:21, 29:27, 23:23, 39:22)
Філадельфія – Нью-Йорк 96:110 (21:32, 25:37, 35:22, 15:19)
Даллас – Фінікс 123:113 (32:33, 28:30, 36:28, 27:22)
Новий Орлеан – Г'юстон 127:105 (31:27, 32:23, 38:29, 26:26)
Оклахома – Кліпперс 129:107 (35:33, 26:26, 35:23, 33:25)
Чикаго – Бостон 112:129 (23:31, 39:28, 21:37, 29:33)
Денвер – Вашингтон 130:110 (38:25, 34:24, 29:34, 29:27)
Юта – Шарлотт 107:115 (26:34, 26:22, 38:29, 17:30)
Голден Стейт – Лейкерс 128:110 (31:28, 36:28, 31:26, 30:28)
Сакраменто – Сан-Антоніо 127:122 (30:32, 35:25, 28:30, 34:35)
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