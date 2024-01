НБА оштрафувала гравця Торонто Ар Джей Барретта на 2 тисячі доларів за симуляцію.

Про це повідомляє NBA Official.

Епізод стався під час матчу з Ютою (113:145) у п’ятницю, 12 січня.

TOR’s RJ Barrett was assessed a postgame Flopping fine of $2,000 upon league office review for https://t.co/qQPA7HJ1G0 on Jan. 12 vs. UTA.