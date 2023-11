Леброн встановив черговий рекорд НХЛ

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс провів результативний матч проти Юти (131:99).

Про це повідомляє NBA.

Він набрав 17 очок, 7 підбирань та 9 передач та закинув 3 триочкових з п’яти.

Леброн став першим гравцем в історії НБА, який набрав 39 000 очок у регулярному сезоні.

LeBron James becomes the first player in NBA history to reach 39,000 points! pic.twitter.com/b6JeESJ6kA