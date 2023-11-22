Головне
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024, суперник визначиться 23 листопада
Сьогодні 09:54 2718
Бразилія вдома програла Аргентині: результати відбору на ЧС-2026
Сьогодні 08:19 1574
Збірна Хорватії здолала Вірменію: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:42 807
Молодіжна збірна України здолала Азербайджан у відборі на Євро-2025
Вчора 21:52 687
УЄФА визнав нинішні Карпати правонаступником старих
Вчора 19:42 779
Україна назвала склад жіночої збірної на перший етап Кубка світу
Вчора 15:55 686
Суддя не призначив пенальті за фол проти Мудрика на останніх хвилинах матчу Україна – Італія
Вчора 09:38 3279 2
Україну знову не хочуть бачити на великому турнірі - вдруге поспіль у вирішальному матчі суддя не побачив пенальті
Вчора 03:15 2477
Україна - Італія: огляд матчу кваліфікації Євро-2024
Вчора 02:12 1377
Чехія розгромила Молдову, Англія розписала мирову із Північною Македонією: результати відбору Євро-2024
20.11.2023 23:50 1047
Прямі трансляції

Леброн встановив черговий рекорд НХЛ

Він набрав 17 очок у матчі проти Юти
Сьогодні 10:20 171 0
Леброн встановив черговий рекорд НХЛ
Фото: Getty Images
#NBA, #Леброн Джеймс, #Лос-Анджелес Лейкерс

Джерело - Чемпіон.

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс провів результативний матч проти Юти (131:99).

Про це повідомляє NBA.

Він набрав 17 очок, 7 підбирань та 9 передач та закинув 3 триочкових з п’яти.

Леброн став першим гравцем в історії НБА, який набрав 39 000 очок у регулярному сезоні.

Напередодні Джеймс встановив новий рекорд НБА та підкорив видатне досягнення Браянта.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Один і той самий арбітр VAR двічі допоміг суперникам України Один і той самий арбітр VAR двічі допоміг суперникам України 1438
Збірна України-U-19 розгромила Словаччину у кваліфікації Євро-2024 Збірна України-U-19 розгромила Словаччину у кваліфікації Євро-2024 888
"Причин для падіння Мудрика особливо не було": Сеньків – про непризначений пенальті у ворота збірної Італії "Причин для падіння Мудрика особливо не було": Сеньків – про непризначений пенальті у ворота збірної Італії 987 2
Історія дня: колишній гравець Динамо ефектним дальнім ударом вивів свою збірну на Євро-2024 Історія дня: колишній гравець Динамо ефектним дальнім ударом вивів свою збірну на Євро-2024 1817
Бразилія вдома програла Аргентині: результати відбору на ЧС-2026 Бразилія вдома програла Аргентині: результати відбору на ЧС-2026 1574
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024, суперник визначиться 23 листопада Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024, суперник визначиться 23 листопада 2718
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13388
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 45277
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 16610 2
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 82202
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 95693
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 36887