Леброн встановив черговий рекорд НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Форвард Лейкерс Леброн Джеймс провів результативний матч проти Юти (131:99).
Про це повідомляє NBA.
Він набрав 17 очок, 7 підбирань та 9 передач та закинув 3 триочкових з п’яти.
Леброн став першим гравцем в історії НБА, який набрав 39 000 очок у регулярному сезоні.
LeBron James becomes the first player in NBA history to reach 39,000 points! pic.twitter.com/b6JeESJ6kA— NBA (@NBA) November 22, 2023
Напередодні Джеймс встановив новий рекорд НБА та підкорив видатне досягнення Браянта.
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