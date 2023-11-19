Джеймс встановив новий рекорд НБА та підкорив видатне досягнення Браянта

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс набрав 35 очок, 9 передач і 5 підбирань в матчі регулярного чемпіонату НБА з Портлендом Трейл Блейзерс (107:95) та встановив рекорд.

Про це повідомляє statmuse.

38-річний Джеймс став найстаршим гравцем в історії НБА, який підкорив статистику 35-9-5. Леброн провів 236 матч в кар’єрі з 35+ набраних очок, зрівнявшись за цим показником з Кобі Браянтом. Попереду знаходяться лише Майкл Джордан (333) і Вілт Чемберлен (381).

Джеймс провів 108-й матч з 30+ очок у формі Лейкерс. Він обійшов Джорджа Мікана (107) і піднявся на 5 місце в історії за даним показником.